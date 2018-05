TV | Rai3 | “RegionEuropa” | quale futuro per le istituzioni europee?

meteoweb.eu

(Di domenica 20 maggio 2018)per le, a cominciare dal bilancio 2021 – 2027? Quali tratti l’Unione deve continuare a mantenere per preservare le sue caratteristiche uniche di continente di pace, senza pena di morte e che mette al primo posto la coesione sociale, il diritto al lavoro, l’accoglienza dei migranti e una politica solidale, rifiutando i particolarismi delle “piccole patrie” e antichi nazionalismi? Se ne parla – a partire dalle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Istituto Universitario Europea di Firenze nel corso della Festa dell’Europa e dello “State of the Union” dello scorso 9 maggio – a, il settimanale della Tgr curato da Dario Carella, in onda domenica 20 maggio alle 8.50 sue in live streaming al sito www.rainews.it/TGR. In sommario anche la seconda parte dell’intervista all’editorialista del Sole 24 Ore Adriana Cerretelli ...