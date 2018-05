TV | Rai3 | EstOvest” | dal turismo in Albania al festival della cultura mitteleuropea in

meteoweb.eu

: Domani mattina la trasmissione televisiva di RAI3 Estovest alle ore 8:30 (contrariamente a quanto indicato nell'art… - Mittelfest : Domani mattina la trasmissione televisiva di RAI3 Estovest alle ore 8:30 (contrariamente a quanto indicato nell'art… -

(Di domenica 20 maggio 2018) L’aumento dei camion provenienti dall’est Europa sulle nostre strade ha messo in ginocchio l’autotrasporto italiano. “EstOvest“, la rubricaTgr sull’Europa centrale, orientale e balcanica, in onda domenica alle 11.05 su, apre la puntata con le speranze dei camionisti italiani, che chiedono maggiori tutele per l’intero settore. Inè in forte crescita il numero dei turisti, che apprezzano la bellezza naturale del paese e la. L’Italia, che quest’anno presiede l’Osce, ha avviato una serie di attività per favorire l’integrazioneBosnia Erzegovina. Le drammatiche fotografienave Vlora e dello sbarco a Bari di ventimila albanesi sono state raccolte in un libro che racconta la storia dell’dagli anni 60 ai nostri giorni. “Millennial generation” e futuro ...