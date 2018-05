TV | Rai3 | a “Passato e Presente” Nerone | imperatore di Roma

TV - Rai3 : “Passato e Presente” - Ignazio Di Loyola e i gesuiti : Difensori dei poveri e servitori dei potenti. Uomini di corte e missionari. Educatori degli emarginati e precettori dei principi. Liberi pensatori ma ubbidienti fino alla morte. Chi sono i gesuiti e cos’è la Compagnia di Gesù, un ordine fondato sul modello di un’armata? Fedeli al motto “perinde ac cadaver” “ubbidienti come un corpo morto”, come hanno potuto conciliare una totale obbedienza alla Chiesa di Roma con l’intrepida avventura in ...

TV - Rai3 : a “Passato e Presente” la fine dell’Impero romano : Nella seconda metà del V secolo l’Impero romano d’occidente è ormai vicino al collasso. Roma è caduta due volte nelle mani dei barbari, nel 410 per mano dei goti di Alarico, e nel 455 con i vandali di Genserico. Gli ultimi imperatori sono figure deboli, fantocci in mano all’esercito o a Costantinopoli, la capitale dell’Impero romano d’oriente: ora, le sorti dell’Impero sono nelle mani dei generali, quasi tutti di origine barbara. E barbari sono ...

TV - Rai3 : a “Passato e Presente” Carlo Alberto - il sovrano riformatore : È stato chiamato il sovrano riformatore, il re tentenna, il principe di Carignano. Carlo Alberto di Savoia, una delle figure più importanti del nostro risorgimento, è il protagonista di “Passato e Presente”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 30 aprile alle 13.15 su RAI3 e alle 20.30 su Rai Storia. Paolo Mieli e il professor Francesco Perfetti tratteggiano il ritratto di un giovane liberale, influenzato dalla cultura francese che dopo i ...

TV - Rai3 : a “Passato e Presente” Michelangelo Merisi - il Caravaggio : Le recenti scoperte sulla vita di Michelangelo Merisi: a “Passato e Presente”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 9 aprile alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia, Paolo Mieli ne parla con il professor Franco Cardini, partendo dai motivi per cui il pittore lascia la città in cui è cresciuto, Milano, per trasferirsi a Roma. Secondo il manoscritto di Gaspare Celio, biografo del pittore, scoperto di recente, a costringere Caravaggio a ...

TV - Rai3 : a “Passato e Presente” il ’68 nei Paesi dell’Est : Il 1968 nei Paesi socialisti dell’Est Europa non è solo la Primavera di Praga. Anche a Varsavia e Belgrado, come in altre città di Cecoslovacchia, Polonia e Jugoslavia gli studenti scendono in piazza e danno vita a vivaci contestazioni, come i loro coetanei delle democrazie occidentali. A “Passato e Presente”, il programma di Rai Cultura in onda martedì 3 aprile alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia, Paolo Mieli ne parla con il professor ...

TV - Rai3 : a “Passato e Presente” lo stratagemma del cavallo di Troia : E’ probabilmente lo stratagemma più celebre della storia: il cavallo di Troia. A “inventarlo” dopo dieci anni di guerra è Ulisse che, secondo l’Odissea, riesce con l’inganno ad entrare dentro le mura della città. I greci fingono di partire con le navi ma lasciano sulla spiaggia, davanti le mura della città, un immenso cavallo di legno che al suo interno cela proprio Ulisse con i suoi soldati migliori. A Passato e Presente, il programma di ...

TV - Rai3 : a “Passato e Presente” le 5 giornate di Milano : Il 1848 è un anno cruciale della storia europea, il continente è attraversato da moti rivoluzionari in cui le aspirazioni democratiche e repubblicane della borghesia in ascesa si mescolano con le rivendicazioni nazionaliste e indipendentiste di tanti popoli ancora sottomessi ai grandi imperi. Milano, capitale del Lombardo-Veneto, da più di un secolo sotto la dominazione austriaca, insorge e per cinque giorni impegna le truppe del maresciallo ...