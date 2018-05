Turismo | Ciset | quello sportivo vale 1 | 4 mld dollari nel mondo 4

Turismo : Ciset - quello sportivo vale 1 - 4 mld dollari nel mondo (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Quanto all'Italia, nel 2017 sono stati quasi 1 milione i turisti stranieri che hanno scelto il Bel Paese per una vacanza sportiva e circa 3,3 i pernottamenti da questi generati, pari all’1,4% dei flussi e dei pernottamenti stranieri complessivi e in aumento rispetto al 20

Turismo - CISET : quello sportivo vale 1 - 4 miliardi di dollari nel mondo : Il Giro d’Italia è tornato in Veneto. Un passaggio, quello di venerdì 18 maggio, per Mira e le terre del Brenta per la manifestazione amata da tanti sportivi e appassionati di ciclismo, che ha generato anche ricadute turistiche. Sono tante, infatti, le connessioni che legano le dinamiche turistiche alle discipline sportive, non ultimo il ciclismo. Con la premessa che è sempre complicato avere dati univoci sul Turismo sportivo, CISET ha ...