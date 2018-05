Turismo | Ciset | quello sportivo vale 1 | 4 mld dollari nel mondo 3

meteoweb.eu

(Di domenica 20 maggio 2018) (AdnKronos) – (Adnkronos) – Quanto all’Italia, nel 2017 sono stati quasi 1 milione i turisti stranieri che hanno scelto il Bel Paese per una vacanza sportiva e circa 3,3 i pernottamenti da questi generati, pari all’1,4% dei flussi e dei pernottamenti stranieri complessivi e in aumento rispetto al 2015. La durata del loro soggiorno è di 3,5 notti mentre la spesa complessiva generata da questi turisti ammonta a 410 milioni di euro (1,6% sul totale della spesa straniera), per una spesa media giornaliera pro-capite di 123 euro, anche questa in aumento rispetto al 2015 (– Banca d’Italia, 2018).Tra i turisti stranieri che fanno vacanza sportiva in Italia, si distingue il turista tedesco, per cui si registra una spesa giornaliera pro-capite superiore alla media del turistastraniero e pari a 137 euro. (– Banca d’Italia, ...