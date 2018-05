Turismo | Ciset | quello sportivo vale 1 | 4 mld dollari nel mondo 3

Turismo : Ciset - quello sportivo vale 1 - 4 mld dollari nel mondo (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) -Qualche dato su sport e pratica sportiva in Italia. Sono oltre 11 milioni nel 2016 le persone che in Italia fanno sport all'interno di società sportive del sistema Coni, di cui 4,6 milioni sono gli atleti tesserati alle diverse federazioni sportive nazionali, in aumento de

Turismo - CISET : quello sportivo vale 1 - 4 miliardi di dollari nel mondo : Il Giro d’Italia è tornato in Veneto. Un passaggio, quello di venerdì 18 maggio, per Mira e le terre del Brenta per la manifestazione amata da tanti sportivi e appassionati di ciclismo, che ha generato anche ricadute turistiche. Sono tante, infatti, le connessioni che legano le dinamiche turistiche alle discipline sportive, non ultimo il ciclismo. Con la premessa che è sempre complicato avere dati univoci sul Turismo sportivo, CISET ha ...