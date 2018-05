' Trovato l' accordo sul premier e i ministri' | Salvini

Dovizioso rinnova con la Ducati/ Accordo Trovato fino al 2020 - attesa la conferenza stampa per i dettagli : Dovizioso ha ufficialmente rinnovato con la Ducati fino al 2020. Nella conferenza stampa, prevista per le 17:00, verranno illustrati tutti i dettagli dell'Accordo(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 13:50:00 GMT)

MotoGp - Trovato l’accordo tra la Dorna e la società PHA : il Gp di Francia in calendario fino al 2026 : La Dorna ha trovato l’accordo con la società PHA per prolungare l’impegno con il Gp di Francia, che resterà in calendario fino al 2026 Il Gp di Francia resterà nel calendario della MotoGp fino al 2026, rinnovato dunque l’accordo tra la Dorna e la società PHA che organizza da 25 anni la gara sul circuito di Le Mans. Un connubio vincente che continua, rinnovandosi per altre cinque stagioni: “siamo contenti di estendere la ...

Governo M5s-Lega : Trovato un accordo tra Salvini e Di Maio - le ultime modifiche al contratto : Governo M5s-Lega, limature e ultimi dettagli. Nuovo incontro alla Camera tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che oggi cercheranno di mettere una firma...

Pensioni - Trovato accordo tra Lega e 5Stelle : saranno tagliate quelle d'oro : In questi giorni di fermento politico i due partiti più popolari tra gli italiani stanno per giungere a un accordo definitivo, l'agenda è fitta e i temi da trattare ovviamente sono tantissimi e di un certo spessore. Ieri i mercati finanziari hanno reagito molto male al tema referendum sull'Euro, comparso tra i punti in programma, ma ora è stato sostituito con una rinegoziazione del debito pubblico. Sul tema Pensioni invece sembra che ci sia ...

Juventus - Trovato l'accordo con Perin. Adesso c'è da convincere Preziosi : I bianconeri in pole per il portiere del Genoa, che ha espresso la sua voglia di giocare a Torino. Il presidente rossoblù chiede 25 milioni, somma che la Juve intende abbassare con un paio di ...

Italia - Mancini nuovo ct : accordo Trovato con la Figc. Domani la firma : Manca soltanto la firma ma Roberto Mancini sarà il prossimo allenatore della Nazionale. La svolta negli ultimi giorni quando l'ormai ex allenatore dello Zenit ha concluso prima il campionato di Russia ...

Oggi Lega e M5s al Quirinale. Trovato l'accordo sul premier : I dicasteri di Giustizia, Economia, Esteri e Difesa potrebbero andare a personalità pentastellate. Non è un mistero, invece, l'interesse nutrito dalla Lega per ministeri come Interno, Sviluppo ...

Il Kuwait ha Trovato un accordo con le Filippine sulla delicata questione del trattamento dei lavoratori domestici : Lo scontro diplomatico tra Filippine e Kuwait che va avanti dallo scorso febbraio e riguarda il trattamento dei filippini che lavorano come domestici nel paese del Golfo Persico è finito. I ministri degli Esteri dei due paesi hanno firmato un accordo The post Il Kuwait ha trovato un accordo con le Filippine sulla delicata questione del trattamento dei lavoratori domestici appeared first on Il Post.

Juve - accordo Trovato con gli agenti di Morata : La Juventus continua a lavorare per il ritorno di Alvaro Morata . Secondo Rai Sport , è stato trovato un primo accordo con l'entourage dell'attaccante, pronto a spalmare il suo stipendio su diversi anni pur di tornare al Torino e lasciare il Chelsea.

Contratto dei docenti trentini - Trovato l'accordo sulla parte economica. Il rinnovo vale oltre 16 - 5 milioni : TRENTO . "Un punto importante per un settore che da dieci anni era senza Contratto". Un punto messo a segno dai sindacati che negli scorsi giorni hanno intavolato un serio confronto con la Provincia ...