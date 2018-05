Trento in semifinale

Quarti gara-4 : Trento-Avellino. È il match-ball per la semifinale : TRENTO-AVELLINO , SEGUI QUI IL LIVE, Con tre... tre a zero e il relativo approdo in semifinale di Venezia, Milano e Brescia, si attende nei playoff di Serie A il nome della quarta squadra. Potrebbe ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Trento supera Avellino anche in gara-4 e vola in semifinale : La Dolomiti Energia Trentino ha completato il lotto delle semifinaliste dei Playoff di Serie A. Avellino ha dovuto arrendersi anche in gara-4, subendo così una cocente eliminazione. La vittoria di stasera è stata netta, merito di un grande Shavon Shields (17 punti, 11 rimbalzi e 4 assist), ben sorretto da un ottimo Diego Flaccadori (17 punti con 5/8 da 3). La grande gara dei padroni di casa è iniziata sin dalla palla a due, quando i trentini ...

Playoff Basket - Daye trascina la Reyer in semifinale. Franke firma il successo di Trento : I lagunari hanno chiuso la serie sul 3-1 sconfiggendo 99-72 la Vanoli Cremona. Trento va sul 2-1 dopo aver superato 88-80 la Sidigas Avellino

Basket - Playoff Serie A 2018 : Venezia è in semifinale - Trento va sul 2-1 con Avellino : Dopo Milano e Brescia, anche la Reyer Venezia stacca il biglietto per le semifinali dei Playoff di Serie A dopo aver chiuso sul 3-0 la Serie contro la Vanoli Cremona. Continua invece il quarto di finale tra Trento ed Avellino, con la Dolomiti che va sul 2-1 dopo il successo di questo sera. Tutto facile per i campioni in carica di Venezia. La Reyer domina contro Cremona, imponendosi per 99-72 in casa della Vanoli, qualificandosi in questo modo ...

Milano e Brescia in semifinale : 3-0 a Cantù e Varese. Trento sfida Avellino : I playoff di basket sono usa e getta. Iniziati sabato, per due squadre sono già finiti. Nei derby lombardi, nella parte centrale del tabellone, Milano e Brescia passano subito, 3-0 a Cantù e a Varese. ...

DIRETTA / Perugia Trento (risultato live 2-0) streaming video e tv : 25-12 - 25-20 (semifinale gara 5) : DIRETTA Perugia Trento: info streaming video e tv. Si accende oggi la decisiva gara 5 della semifinale dei play off scudetto della Serie A1: chi avrà accesso alla finale con Civitanova?.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 21:16:00 GMT)

Volley - Playoff Scudetto : Perugia-Trento - gara5 di semifinale. Data - programma - orario d'inizio e tv : come seguire la partita : La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. GIOVEDI' 19 APRILE: 20.30 Sir Safety Conad Perugia vs Diatec ...

Volley : Boy League - Milano-Civitanova e Trento-Castellana Grotte le sfide in semifinale : Semifinali pronte a partire dalle 9.30: la prima sfida vede di fronte al Palazzetto dello Sport 'L. Giovanelli' la capolista del girone H, Revivre Milano, contro la seconda classificata del girone I, ...

Volley - Playoff Scudetto : Perugia-Trento - gara3 di semifinale. Data - programma - orario d'inizio e tv : come seguire la partita : La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming sul sito della Rai. SABATO 7 APRILE: 18.00 Sir Safety Conad Perugia vs Diatec Trentino , foto Valerio Origo,

