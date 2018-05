Tre giorni in piazza | grande successo nella città murata

Concluso l’International Motor Days : Tre giorni d’avventura tra motori - musica e divertimento [GALLERY] : A Porto Sant’Elpidio è andata in scena la tre giorni dedicata al mondo dell’off road e dei Motori. Affluenza record con 18.000 partecipanti e oltre 2500 test. La sera party con Dj Aladyn e Fargetta di Radio DEEJAY Chiude i battenti la seconda edizione dell’International Motor Days, la manifestazione interamente dedicata al mondo dell’off-road andata in scena a Porto Sant’Elpidio questo weekend, che ha visto la partecipazione di oltre 18.000 ...

Treviso : aspettando l'Unesco due giorni di eccellenza green : Attraverso i canali social di OpenDream Food e una tavola rotonda racconteranno esperienze di lavoro e di creatività che li hanno fatti distinguere in diversi posti del mondo. Il loro mercato ...

Inaugurata Med In Food a Vittoria. Tre giorni dedicati alle eccellenze e al gusto. VIDEO : Abbiamo materie prime straordinarie e imprenditori appassionati e vogliamo raccontare al mondo la nostra terra. Grazie agli assessori regionali Edy Bandiera e Sandro Pappalardo per essere intervenuti ...

Festival della #Ventricina del Vastese - Tre giorni per gustare la regina dei salumi abruzzesi : Tre giorni all'insegna del divertimento, tra spettacoli, show cooking, laboratori e molto altro. Da giovedì 12 a sabato 14 luglio Vasto farà da splendida cornice al Festival della Ventricina del ...

Festival della ventricina : Tre giorni per conoscere - gustare e divertirsi : Completano l'offerta un ricco cartellone di spettacoli, show cooking, laboratori del gusto, visite guidate, convegni, mostre e altro . Per informazioni sulla ventricina e sul Festival visitare il ...

Tre notizie false che avete letto negli ultimi giorni : Quella del gatto che ha ereditato un milione di euro o quella della grossa somma in lire ritrovata in Svizzera, che arrivano tutte dalla stessa strana fonte The post Tre notizie false che avete letto negli ultimi giorni appeared first on Il Post.

Piano City Milano - al via venerdì 18 l’amata Tre giorni che trasformerà la città in una sala da concerti : Milano torna a essere Piano City. Si aprirà venerdì 18 maggio alle 21 alla Galleria d’Arte Moderna (Gam) di porta Venezia, l’edizione 2018 della manifestazione che per tre giorni trasformerà il capoluogo lombardo e i dintorni in un’inedita sala da concerti. Oltre 50 le ore di musica in programma, per un totale di 470 concerti sia nei luoghi storici del festival che in spazi sempre nuovi, quasi a rispecchiare una città dalle ...

Agrigento accoglie 500 studenti - prende il via la Tre giorni del Concorso 'Uno - nessuno e centomila' : Si sono alternati con i loro spettacoli: l'I.C.Bovio Mazzini di Canosa di Puglia con I due galletti , secondo premio rappresentazione Scuole secondarie di primo grado, , l' I.C. Perugia 3 San Paolo ...

Bollette a 28 giorni - multa in arrivo per Tim e Wind Tre : Comunicazioni poco chiare e trasparenti agli utenti nel passaggio dalle Bollette a 28 giorni a quelle mensili. Per questo motivo l’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) ha deciso di multare le compagnie telefoniche Tim e Wind Tre. Nei mesi scorsi le compagnie telefoniche sono state obbligate per legge a tornare alla fatturazione mensile da quella a 28 giorni e diffidate dall’Agcom ad applicare rincari a seguito della rimodulazione ...

Milano Coffee Festival - la Tre giorni dedicata al caffè : La città di Milano rende omaggio all’unica bevanda che può ragionevolmente contendere al vino il primo posto nel cuore degli italiani: il caffè, ovviamente. Dal 19 al 21 maggio gli spazi di Base, al 54 di via Tortona, ospiteranno infatti l’edizione d’esordio del Milano Coffee Festival, che si preannuncia come “il primo grande evento dedicato alla cultura del caffè espresso italiano”. Una manifestazione ad alto tasso di ...

Taurianova legge - Tre giorni di lettura e non solo per la festa del libro : ... sarà aperto a tutte le età per incontri con autori, aperitivi letterari, reading, laboratori di lettura per i più piccoli, installazioni, comics & games, spettacoli musicali. La manifestazione ...

Stragenova - Tre giorni di festa tra sport e spettacoli : Genova - Una festa lunga tre giorni aperta a tutta la città. Anche quest'anno la Stragenova, gara podistica organizzata dal Secolo XIX in collaborazione con Uisp e Smart sport, in programma domenica ...

Scontri a Gaza : bilancio sale a 58 morti tra cui una bimba di 8 mesi - Tre giorni di lutto : "Molti sono stati colpiti alla testa e al petto", ha denunciato Amnesty International. Critiche da Onu e Ue, Abu Mazen: "È stato un massacro"Continua a leggere

Scontri a Gaza : bilancio sale a 58 morti tra cui una bimba di 8 mesi - Tre giorni di lutto : Scontri a Gaza: bilancio sale a 58 morti tra cui una bimba di 8 mesi, tre giorni di lutto “Molti sono stati colpiti alla testa e al petto”, ha denunciato Amnesty International. Critiche da Onu e Ue, Abu Mazen: “È stato un massacro”Continua a leggere “Molti sono stati colpiti alla testa e al petto”, ha […] L'articolo Scontri a Gaza: bilancio sale a 58 morti tra cui una bimba di 8 mesi, tre giorni di lutto ...