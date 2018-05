Trapani | la Lega presenta Giglio Turano con Tranchida

Trapani - non c'è un candidato Sindaco della Lega - al via la campagna di Mazzonello : Del resto, il giudizio di Savona è tranciante sul modo di condurre le trattative a Trapani, come tranciante è il giudizio sulla politica trapanese. Svincolandosi dalla sigla del suo ex partito, ...

Trapani - Forza Italia con Galluffo - la Lega avrà un suo candidato : Il Centro Polisportivo sarà in in partenariato con il Coni, da utilizzare come sede e base degli Sport Outdoor, verrà realizzato presso l'ex Casa Protetta per Anziani. Peraino sta già pensando di ...

In provincia di Trapani sono state arrestate 22 persone ritenute legate al boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro : Nella notte tra mercoledì e giovedì, carabinieri, polizia e Direzione investigativa antimafia hanno avviato una serie di fermi su indicazione della Direzione distrettuale antimafia di Palermo nei confronti di 22 persone, presunte affiliate alle famiglie mafiose di Partanna, Campobello di The post In provincia di Trapani sono state arrestate 22 persone ritenute legate al boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro appeared first on Il Post.

Aeroporto di Trapani. L'Osservatorio della Legalità ha visto i documenti sui soldi spariti : I legali delL'Osservatorio della Legalità - Avv. Vincenzo Maltese e Dott. Marco Amato - a seguito di formale richiesta di accesso agli atti, hanno incontrato il Responsabile del 4° Settore , Sviluppo ...

Trapani. Marrocco : I candidati non ci piacciono. Sovranisti e Lega da soli alle elezioni : Livio Marrocco, sovranista, ha partecipato a Trapani ad una riunione della Lega per le amministrative di giugno. Cosa ne è venuto fuori? Devo dire che è stata una riunione interessante, il mondo che si muove attorno alla Lega si sta organizzando molto bene. C'è molta voglia di partecipare ed essere protagonisti di questo nuovo corso della Lega, è stata una riunione organizzativa. Non c'...