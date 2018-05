Tragedia sull' A14 | lancia la figlia della convivente dal cavalcavia e si suicida

Tragedia sull'A14 : lancia la figlia della convivente dal cavalcavia e minaccia il suicidio : Probabile legame con la morte di una donna caduta da un balcone stamane a Chieti, madre della ragazzina e convivente dell'uomo - Da diverse ore si sta consumando una Tragedia nell'autostrada A14 all'...

Incidente aereo a Cuba : le ultime notizie e le tre ipotesi sulle cause della Tragedia : Un aereo commerciale della compagnia Cubana de Aviación, modello Boeing 737, si è schiantato vicino a L’Avana poco dopo il decollo dall’aeroporto José Martí, che si trova nella capitale Cubana. Nel velivolo viaggiavano 111 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio. L’equipaggio, 3 donne e 3 uomini, era tutto di origine messicana. Nell’Incidente sono morte 108 delle 111 persone a bordo. È stata identificata un’altra vittima messicana, che ...

Pullman fuori strada con 43 passeggeri - Tragedia sfiorata sull'A4 | Foto : Gravissimo incidente sull'autostrada A4. tragedia sfiorata nella notte: intorno alle 3:30 un Pullman della Flixbus partito da Torino e diretto a Zagabria, è finito ruote all'aria assieme ai suoi 43 passeggeri. L'incidente sulla...

Investito e ucciso sulla A4 : Tragedia in autostrada : Un uomo è stato Investito e ucciso sulla A4. Travolto in pieno e ucciso mentre si trova in autostrada, all'altezza del chilometro 374. Dramma venerdì in prossimità del bivio con la A57, nel...

Monte Rosa - 17enne cade in un crepaccio e muore sotto gli occhi del padre/ Tragedia sulle alpi svizzere : Monte Rosa, 17enne cade in un crepaccio e muore sotto gli occhi del padre: Tragedia sulle alpi svizzere. Un'escursione fatale per due alpinisti improvvisati, padre e figlio(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 14:07:00 GMT)

Aldo Moro - a 40 anni dalla Tragedia tanti gli enigmi sull'omicidio - : Il 9 maggio 1978 il suo corpo viene trovato nel bagagliaio di una Renault 4 rossa in via Caetani, a Roma. Lo statista viene ucciso dalle Brigate Rosse dopo che il governo Andreotti si rifiuta di ...

Tragedia sulle Alpi - funerali bolzanina : ANSA, - BOLZANO, 7 MAG - Commosso addio a Bolzano a Elisabetta Paolucci, una delle sette vittima dell'incidente sulle Alpi svizzere. "Nessuna tempesta di neve potrà cancellare la tua traccia", ha ...

Tragedia sulle Alpi - come funziona il business della montagna : Dietro alle recenti tragedie sulle Alpi si nasconde un sottobosco composto da «Alpinisti della domenica» alla ricerca del brivido in alta quota, tour operator zelanti, guide abusive e uno scarso rispetto per le leggi della montagna ...

Superga - la Tragedia del Grande Torino/ 69 anni dopo Belotti leggerà sulla collina i 31 nomi degli Invincibili : Ricorre oggi il sessantanovesimo anniverarsio della tragedia di Superga in ricordo delle vittime dello schianto aereo che portò via il Torino degli Invincibili(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 12:07:00 GMT)

Tragedia sulle Alpi - il pm svizzero : “Maltempo già dal mattino” : “All’incirca al passaggio della Serpentine, verso le 10 del mattino, i due gruppi sembrano aver cominciato a deviare rispetto all’itinerario abituale. Le condizioni meteo erano pessime e la visibilità limitata a qualche metro”. Lo scrive, in un comunicato stampa, il pubblico ministero del Canton Vallese, in merito alla Tragedia avvenuta sulle Alpi svizzere. “Durante la notte” tra domenica e lunedì “la ...

Maltempo - Tragedia sfiorata in Sardegna : un masso frana sulla statale - Castelsardo tagliata in due : Grande paura in Sardegna, dove stamani a Castelsardo a causa del Maltempo, lungo la statale 200 che collega il comune con la frazione di Lu Bagnu, un masso di grosse dimensioni è caduto dal costone sovrastante sulla carreggiata, in località Punta Spinosa. Fortunatamente la strada era già stata chiusa la traffico da martedì sera, dopo che una frana aveva invaso le due corsie. “Chiudere subito dopo la prima frana è stata una scelta prudente ...

Tragedia sulle Alpi - guide italiane difendono Castiglioni : ‘Era attrezzato’. Ma la versione del sopravvissuto è diversa : Era ben organizzato, aveva con sé tutti i dispositivi necessari e quando il gruppo è partito le condizioni meteo erano buone. Sono questi i tre punti che emergono dalla nota del Collegio nazionale guide Alpine italiane, che ricostruisce la dinamica della Tragedia avvenuta sulla Haute Route nella quale hanno perso la vita sette persone. Tra loro anche Mario Castiglioni, la guida incaricata di portare il gruppo sull’alta via ...

