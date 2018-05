Tra social | fake news e tweet | quando l' informazione digitale è in pericolo

Piano City Milano - una domenica Tra classico e moderno - glamour e sociale - impegnato e giocoso. Chiude Capossela : Piano City Milano si apre all’alba anche domenica 18 maggio. L’appuntamento è alle 5 all’Idroscalo, con le melodie dell’ucraino Pol Solonar, in collaborazione con Circolo Magnolia. Tornando in città, alle 10.30 alla Triennale di Milano la produzione pianistica di Ligeti verrà eseguita dai giovani Pianisti Call for Young Performers, masterclass di Maria Grazia Bellocchio. In Fondazione Prada, invece, è in ...

Piano City Milano - il programma della domenica dall’alba al Tramonto Tra classico e moderno - glamour e sociale - impegnato e giocoso. Chiude Capossela : Piano City Milano si apre all’alba anche domenica 18 maggio. L’appuntamento è alle 5 all’Idroscalo, con le melodie dell’ucraino Pol Solonar, in collaborazione con Circolo Magnolia. Tornando in città, alle 10.30 alla Triennale di Milano la produzione pianistica di Ligeti verrà eseguita dai giovani Pianisti Call for Young Performers, masterclass di Maria Grazia Bellocchio. In Fondazione Prada, invece, è in ...

Napoli - gazebo della Lega in sTrada : tensioni con i centri sociali : Una protesta si è svolta in via Toledo, all'altezza della fermata della metropolitana, a pochi metri da uno dei gazebo della Lega allestiti per mostrare il contratto di governo. Una...

Napoli - gazebo della Lega in sTrada : tensioni con i centri sociali : Una protesta si è svolta in via Toledo, all'altezza della fermata della metropolitana, a pochi metri da uno dei gazebo della Lega allestiti per mostrare il contratto di governo. Una ventina di ...

Governo - Di Maio : “Sul conTratto un plebiscito degli iscritti. Ora avanti coi diritti sociali distrutti dalla sinisTra” : Il 94% degli iscritti del Movimento 5 stelle ha detto sì al contratto di Governo con la Lega. Dopo i risultati il capo politico, Luigi Di Maio, ha commentato così: “È stato un plebiscito. Ora puntiamo a ristabilire i diritti sociali che la sinistra ha distrutto in questi anni”. L'articolo Governo, Di Maio: “Sul contratto un plebiscito degli iscritti. Ora avanti coi diritti sociali distrutti dalla sinistra” proviene da Il ...

AmminisTrative 2018 - manifesto elettorale di Enzo Alleori - Spoleto Sì - Socialisti riformisti - : Dobbiamo far parlare di Spoleto nella cronaca nazionale. 2. Miglioramento dei collegamenti stradali e ferroviari, al fine di ridurre l'isolamento della città e aprire nuovi orizzonti con le realtà ...

Elezioni Terni - Socialisti all'attacco : "No alla desTra estrema e ai populismi" : ... sostenuta anche dal Partito Socialista, per Paolo Angeletti Sindaco di Terni Terni , UmbriaOn.it, Sulla carta è una lista civica, composta da diversi nomi , molte donne, che vengono dal mondo ...

Se le suore di clausura hanno bisogno dei social network la colpa è nosTra : Be’, facile fare gli ironici sulle indicazioni del Vaticano che consentono alle suore di clausura l’utilizzo dei social network, purché sobrio e discreto. Scherzarci su e ridacchiare pensando alle suore che instagrammano selfie e shazammano canti gregoriani significa ridurre la clausura a rifiuto de

Se le suore di clausura hanno bisogno di social network la colpa è nosTra : Be’, facile fare gli ironici sulle indicazioni del Vaticano che consentono alle suore di clausura l’utilizzo dei social network, purché sobrio e discreto. Scherzarci su e ridacchiare pensando alle suore che instagrammano selfie e shazammano canti gregoriani significa ridurre la clausura a rifiuto de

Anche le suore di clausura poTranno utilizzare i social : Le monache curano la doverosa informazione sulla Chiesa e sul mondo , non con la molteplicità delle notizie, ma sapendo coglierne l'essenziale '.

Ragazza di Fondi scippata da un uomo di colore : la denuncia della "DesTra Sociale" : Se questi profughi non fossero sbarcati abusivamente in Italia la povera Pamela Mastropietro, per citare un altro grave fatto di cronaca lontano da Fondi, forse sarebbe ancora viva. E ancora il ...

Il latte di cavalla sbarca in Italia «Un sogno coltivato per 25 anni Tra salute e recupero sociale» : Abbiamo clienti in molti Paesi lontani " aggiunge Romani ": l'attenzione verso la qualità degli alimenti, così come in Italia, sta crescendo anche nel resto del mondo. Siamo sempre più aperti verso l'...

Fabrizio Corona potrà tornare a lavorare e usare i social - : E' quanto scrive il giudice del Tribunale di Sorveglianza di Milano nel provvedimento con cui ha modificato, ammorbidendole, alcune prescrizioni

Fabrizio Corona potrà tornare a lavorare e usare i social : Fabrizio Corona potrà tornare a lavorare e usare i social E' quanto scrive il giudice del Tribunale di Sorveglianza di Milano nel provvedimento con cui ha modificato, ammorbidendole, alcune prescrizioni Parole chiave: ...