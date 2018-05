Tra Salvini e Di Maio 2 ore di faccia a faccia

Governo - ore decisive : nodo premier - Tra Salvini e Di Maio nuovo vertice : Un nuovo incontro sI è tenuto in tarda mattinata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L'obiettivo è ben chiaro: decidere il nome del primo ministro, ultimo ostacolo alla nascita del...

Governo M5S-Lega : riunione Tra Di Maio e Salvini sul Premier : Domenica 20 maggio 2018 - Mentre nelle piazze italiane iscritti e attivisti di MoVimento 5 Stelle e Lega spiegano il contratto di Governo, questa mattina i leader delle due forze politiche si sono incontrati a Roma. La riunione tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini è durata poco più di un'ora e molto probabilmente hanno discusso del Premier e della squadra di Governo. I due leader sono in contatto telefonico costante. Gli elettori del M5S dicono ...

Alla fine l'incontro Tra Salvini e Di Maio per decidere il nome del premier c'è stato : Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati stamattina. Il capo politico M5s e il leader della Lega hanno avuto un faccia a faccia di circa due ore, dalle 11 fino alle 13. Fonti qualificate hanno riferito all'Agi che il colloquio si è svolto a Roma, in un luogo che viene definito 'privato', lontano da giornalisti e telecamere. Nulla trapela al momento sui risultati dell'incontro: sul tappeto ...

M5s-Lega - Ronzulli (Fi) : “No a governo con Di Maio premier. Salvini? Non è più il leader del centrodesTra ora” : “Salvini? Non è il leader del centrodestra in questo momento, perché non siamo insieme nel governo. Salvini è il leader della Lega che cerca di portare avanti le idee e il programma del centrodestra”. Sono le parole della senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, dorante “Faccia a Faccia”, su La7. Stoccata della parlamentare al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “In realtà, il centrodestra è maggioranza e più volte abbiamo ...

Scelta del premier - faccia a faccia Tra Salvini e Di Maio : ... prima gli italiani! - Matteo Salvini , @matteoSalvinimi, 20 maggio 2018 A ridosso dell'incontro, Salvini è intervenuto via Twitter per replicare alle parole del ministro dell'Economia francese Bruno ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono inconTrati per due ore : Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati in mattinata. Il capo politico del Movimento 5 stelle e il segretario della Lega hanno avuto un faccia a faccia di circa due ore, dalle 11 fino alle 13. Oggi è la giornata decisiva per il nuovo governo e soprattutto per sciogliere il nodo del premier, l'ultimo ostacolo alla formazione del governo giallo-verde. I nomi in campo sono quelli dei professori di area cinque stelle Giuseppe Conte ...

Sondaggio Demos - il conTratto fa bene a Salvini - un po' meno a Di Maio : Il contratto fa bene a Salvini, un po' meno a Di Maio. Secondo gli ultimi sondaggi di Demos pubblicati da Repubblica infatti la Lega è il partito che più di tutti ha fatto un balzo rispetto alle ultime elezioni del 4 marzo scorso. In particolare, il partito di Salvini passa dal 17,4% al 22,1 incrementando il bottino di quasi 5 punti percentuali. Il Movimento invece sconta una lieve flessione - dal 32,7 al 31,1 - che è ...

Flat tax - euro - debito - migranti. Cosa resta e cosa scompare nel conTratto finale Di Maio-Salvini : L’accordo tra Cinque stelle e Lega ha più volte cambiato volto nell’arco di soli cinque giorni. Resistono gli annunci sulla «tassa piatta», gli assegni anti-povertà e la gestione dei migranti. Cambia quasi tutto il resto, a partire dal rapporto con la moneta unica...

Salvini : si rispetti il conTratto o salta tutto. Il premier? Un professionista incontestabile : L’obiettivo è portare lunedì al Quirinale a Sergio Mattarella il nome del presidente del Consiglio che dovrà guidare il governo a doppia targa Movimento 5 Stelle e Lega. Chi sarà? «Una...

Lega-M5S - Traguardo a un passo. Salvini : «Lunedì nome del premier» : Ormai è una questione di ore: dopo due mesi e mezzo di vertici, tavoli, incontri, frenate e accelerazioni, la Lega e i Cinque Stelle sono a un passo dalla formazione del governo. Archiviato il...

Salvini ha cancellato il centrodesTra - elettorato leghista in rivolta : Non è solo un contratto di Governo ma una cosa pentaleghista. Quello che sta per nascere è un patto populista

Nel giorno dei gazebo - Salvini avverte : 'rispettare conTratto - altrimenti salta tutto' : Grande partecipazione tra il popolo leghista e non. 'Abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma il programma dovrà essere rispettato mese per mese altrimenti salta tutto', avverte il leader leghista -