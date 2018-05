Toro batte Genoa

Mls - Giovinco-gol e Toro nto batte Philadelphia 3-0 : Toronto , CANADA, - Il Toronto di Sebastian Giovinco batte 3-0 i Philadelphia Union in un match valido per la nona giornata della Major League Soccer . I canadesi sbloccano il risultato al 28' con ...

NBA 2018 : Boston batte Toro nto e tiene viva la corsa al primo posto ad Est. Vince Golden State - paura per McCaw : Il piatto forte della notte NBA era certamente lo scontro in cima alla Eastern Conference tra Toronto e Boston . Al TD Garden l’hanno spuntata proprio i Celtics, che hanno vinto 110-99 riaprendo la corsa al primo posto . L’equilibrio ha regnato sovrano per quasi tutto l’incontro, testimoniato dalle 15 parità e dai 20 cambi di leadership. Nel quarto periodo, però, è stata Boston ad allungare, con un 10-0 di parziale a 3′ ...

NBA - risultati della notte : OKC batte L.A. - Toro nto fa 11 in fila - Warriors ko in casa senza stelle : Oklahoma City Thunder- L.A. Clippers 121-113 IL TABELLINO Il successo di OKC sugli L.A. Clippers ha due volti, uno noto e uno insospettabile. Il primo è ovviamente quello di Russell Westbrook, che ...

NBA 2018 : vincono Toronto e Houston. Portland non si ferma più e batte Cleveland. Philadelphia ok a New York : Nove partite nella notte NBA. I Toronto Raptors consolidano la loro prima posizione nella Eastern Conference centrando la decima vittoria consecutiva. Un successo arrivato in rimonta sugli Indiana Pacers (106-99) grazie ad un ottimo secondo tempo. Miglior marcatore del match DeMar DeRozan con 24 punti, ma molto importante anche la doppia doppia da 16 punti e 17 rimbalzi di Jonas Valanciunas, mentre ai Pacers non bastano i 22 punti di Darren ...