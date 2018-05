Torna a nuova vita il Forte di San Giovanni di Finalborgo grazie a Formento Restauri

Nuova fiammata del petrolio. Brent Torna sopra 80 dollari al barile : Teleborsa, - I timori per un calo delle esportazioni di petrolio dall'Iran mettono il turbo alle quotazioni dell'oro nero. Il West Texas Intermediate , WTI, sta guadagnando oltre 70 centesimi a 72,27 ...

Governo - dopo la nuova bozza di contratto lo spread Torna sotto i 150 punti. Poi risale. Piazza Affari in positivo : In altalena il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, misura del rischio percepito dagli investitori, il giorno dopo la diffusione della nuova bozza del contratto di Governo tra Lega e M5s. In cui scompaiono il riferimento all’uscita dall’euro e la richiesta di “cancellazione” di 250 miliardi di debito pubblico, sostituita dalla proposta di escludere tutti i titoli acquistati ...

Giulia De Lellis nuova tronista?/ Uomini e Donne : "Tornare qui mi è servito per mettere un punto" : Giulia De Lellis , l'ex fidanzata di Andrea Damante è oggi in studio ospite di Maria De Filippi a Uomini e Donne. Sarà lei la nuova tronista? Ecco le sue parole emozionate(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 22:00:00 GMT)

Nuova maglia Inter 18/19 : Torna il biscione sulla divisa [GALLERY] : Nuova maglia Inter 18/19, il club nerazzurro ha presentato le divise per la prossima annata, sempre sponsorizzate dalla Nike come in questa stagione L’Inter ha presentato la maglia per la stagione 2018/2019. Tra le novità il ritorno del biscione, con le righe blu e nere lineari che adottano gradualmente una sottile grafica a pelle di serpente mentre scendono lungo la maglia. Questo look accattivante è incorniciato in modo netto dalle ...

Inter - Torna il Biscione sulla nuova maglia : ... la prima firmata da Nike, e a quella del 2010-2011, la più blasonata dell'era moderna, poiché l'Inter era campione d'Italia, d'Europa e del Mondo. La nuova maglia sarà in vendita a partire dal 17 ...

Un anno dopo : EternalBlue Torna a far parlare di sé a causa di una nuova epidemia di WannaCryptor : passato un anno da quando il ransomware WannaCryptor.D , ovvero WannaCry e WCrypt, ha causato uno dei più grandi incidenti informatici che il mondo abbia mai visto. E se da una parte la minaccia stessa non sta facendo più grandi danni, l'exploit che ne ha permesso l'enorme diffusione, noto come EternalBlue , sta ancora minacciando i sistemi ...

BenTornato - 1998? The CW ordina i reboot di Streghe e Roswell per la nuova stagione televisiva : No, non siamo tornati indietro di vent'anni: il network americano The CW ha ufficialmente ordinato i reboot di Streghe e Roswell, due degli show più iconici e famosi dei primi anni 2000. Entrambi i reboot erano già stati preannunciati durante gli scorsi mesi, ma solo venerdì 11 maggio è stata confermata la loro presenza nel palinsesto televisivo della prossima stagione di The CW. Scritto da Jennie Snyder Urman, Amy Rardin e Jessica O'Toole, ...

Madonna al Met Gala è Tornata a esibirsi dal vivo e ha cantato una nuova canzone : New album is coming? The post Madonna al Met Gala è tornata a esibirsi dal vivo e ha cantato una nuova canzone appeared first on News Mtv Italia.

Giulia Marchisio Torna alle gare con una rampa tutta nuova : ... anzi ottime notizie per Giulia Marchisio, la ragazzina disabile di Asti salita alla ribalta delle cronache sportive nei mesi scorsi per gli ottimi risultati ottenuti praticando lo sport denominato ...

Anna Tatangelo - nuova vita senza Gigi D'Alessio. Torna alla musica - il titolo della canzone? Messaggino al veleno... : Torna Anna Tatangelo versione Lady Tata . Dopo la rottura con Gigi D'Alessio , la cantante napoletana annuncia la sua nuova fatica musicale a tre anni di distanza dall'ultimo lavoro Libera , del 2015. ...

Nuova scossa di terremoto : Torna la paura a Casamicciola : Una lieve scossa di terremoto (magnitudo 1.6) è stata avvertita nel pomeriggio nella zona compresa tra Casamicciola (dove c'è stato il terremoto il 21 agosto scorso) e le colline di...

Mara Venier Torna in Rai! E’ ufficiale - da settembre condurrà la nuova edizione di Domenica In : Mara Venier torna in Rai alla conduzione di Domenica In! La conferma da un video pubblicato sul profilo social della spumeggiante conduttrice. Si era fatto un gran parlare sul probabile ritorno in Rai della conduttrice veneta che in questi anni abbiamo apprezzato e amato ancora di più come opinionista dei reality, quali l’Isola De Famosi e come coordinatrice della giuria popolare a Tu Si Que Vales. Domenica In: Mara Venier condurrà la prossima ...