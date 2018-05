Torino | riti voodo via Skype per costringere le ragazze a prostituirsi

Juventus - pullman dei tifosi si scontra con i cavi del tram a Torino : due feriti gravi : Un mezzo con a bordo tifosi bianconeri che stava raggiungendo il centro di Torino al seguito del bus scoperto con i giocatori, è rimasto incastrato nei cavi elettrici del tram.

Torino - pullman tifosi Juve urta i cavi del tram : sei feriti - due sono gravi : Torino - È più grave di quanto sembrasse in un primo momento il bilancio dell'incidente in cui è rimasto coinvolto un mezzo di tifosi della Juventus, durante la...

Torino - ritiro a Bormio da 8 a 22 luglio : Torino Fc e Bormio: una partnership forte, sempre più consolidata e stretta. Per il sesto anno consecutivo il Toro svolgerà nella prestigiosa località dell’Alta Valtellina la preparazione precampionato in altura. Il tecnico Walter Mazzarri getterà infatti le basi della stagione agonistica 2018-19 dall’8 al 22 luglio, con un articolato programma di lavoro tra parte atletica, sessioni tecnico-tattiche e almeno tre amichevoli, senza ...

Incidente sulla Torino-Savona : uno dei feriti trasportato in codice rosso al S.Croce : Grave Incidente stradale, nella notte, lungo l'autostrada Torino-Savona. Due i veicoli coinvolti, scontratisi all'altezza di Fossano. Tre in totale i feriti: un codice rosso, trasportato all'ospedale ...

Crolla una gru sui binari nel Fossanese : deraglia il treno Torino-Savona - dieci feriti : Il treno Savona-Torino (numero 10130) è deragliato oggi alle 12,43 nel tratto tra Magliano Alpi e Trinità, poche centinaia di metri prima di entrare nella stazione. Il convoglio, con centinaia di pendolari a bordo, è stato colpito dal braccio di una gru caduta a fianco dei binari. L’impatto ha squarciato la fiancata del locomotore, facendolo usci...