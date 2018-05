Top Chef Cup | diretta seconda puntata

Top Chef Cup - seconda puntata a Torino | Diretta : Top Chef Cup Italia si prepara a una seconda puntata di sfide per decidere chi conquisterà il 'trofeo' della rivincita, che seguiremo stasera in Diretta alle 21.25 su Nove, con il liveblogging su TvBlog.prosegui la letturaTop Chef Cup, seconda puntata a Torino | Diretta pubblicato su TVBlog.it 20 maggio 2018 19:08.

Top Chef Italia - La rivincita/ Anticipazioni seconda puntata : nuova sfida a Torino : Top Chef Italia, La rivincita va in onda oggi, domenica 20 maggio, alle 21.25 sul canale Nove: gli Chef si sfidano a Torino, ospite la Chef Rosanna Marziale.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 09:59:00 GMT)

Ascolti TV | Domenica 13 maggio 2018. Che Tempo Che Fa non va oltre il 14.6% – 13.4% - Giletti 7% - Top Chef fermo all’1.1%. Il GF non sfonda a Domenica Live : Fabio Fazio e Milly Carlucci Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.464.000 spettatori pari al 14.6% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.066.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale 5 The Best of Me – Il meglio di me ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari all’8.1% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.905.000 spettatori (7.7%) mentre Instinct 1.561.000 (6.8%). Su Italia 1 ...

Top Chef Cup - su Nove 10 ex concorrenti cercano la rivincita | Diretta dalle 21.15 : Cinque puntate realizzate in giro per l'Ialia, tre giudici da 6 Stelle Michelin e 10 Chef scelti dalle due edizioni trasmesse in cerca di rivincita: questi gli ingredienti della prima Top Chef Cup, in onda da domenica 13 maggio alle 21.25 su Nove (DTT, 9), che seguiremo live su TvBlog.

"Top Chef Cup" - l'ora della rivincita : il ritorno di Matteo Torretta e Cinzia Fumagalli : Milano, 12 maggio 2018 - Dal 13 maggio appuntamento in prima serata con "Top Chef Cup" , in onda alle 21:25 sul NOVE. Protagonisti anche due Chef lombardi: Matteo Torretta e Cinzia Fumagalli . Di cosa ...

Antonino Cannavacciuolo diventa chef Paperacciuolo su Topolino : Da cosa si comprende se un personaggio è davvero popolare? Quando è imitato in trasmissioni televisive, o quando viene immortalato in una statuina del presepe, per esempio. Ma c’è anche qualcosa di più: come diventare il protagonista di una storia a fumetti su Topolino, il settimanale più letto dai ragazzi dai 5 ai 13 anni ma molto amato anche dagli adulti di diverse generazioni. Un’avventura « animata» che ha potuto vivere lo chef ...

STop bullismo : corto con 50 studenti - un parlamentare e la vincitrice di Masterchef : Intorno a lei, un mondo di indifferenza e dipendenza dallo smartphone, che rende invisibile il suo dolore persino ai suoi genitori, portandola verso un tragico epilogo. Ma il film mostra anche un ...

Laura Barriales/ Video - inizio non al Top : grembiule nero e Pressure Test (Celebrity Masterchef Italia 2) : Video, la showgirl spagnola Laura Barriales, concorrente a Celebrity Masterchef, racconta la sua esperienza recente del matrimonio, avvenuto con un imprenditore Italiano. (Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 21:53:00 GMT)