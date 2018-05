Tifosi della Roma contro Balotelli Striscione a Testaccio | Uomo senza valore | non

A Torino un tir dei Tifosi della Juventus si è scontrato con i cavi del tram durante i festeggiamenti per lo Scudetto : cinque persone si sono ferite : Sabato sera, durante i festeggiamenti dei tifosi della Juventus a Torino per il 34esimo Scudetto, un tir sul quale stava festeggiando un gruppo di tifosi ha urtato i cavi elettrici del tram in corso Grosseto, all’angolo con via Chiesa della Salute. I The post A Torino un tir dei tifosi della Juventus si è scontrato con i cavi del tram durante i festeggiamenti per lo Scudetto: cinque persone si sono ferite appeared first on Il Post.

Ibi18 - Il quiz degli Internazionali. Quanto ne sanno i Tifosi della storia del torneo? : Dall'inizio del torneo, lo scorso 14 maggio, in migliaia hanno affollato i viali e assiepato gli spalti degli Internazionali d'Italia, per sostenere e incoraggiare i loro beniamini della racchetta. I ...

Asamoah scrive ai Tifosi della Juventus : il commosso addio del ghanese : Kwadwo Asamoah lascerà la Juventus al termine della stagione dopo numerosi successi ottenuti con la maglia bianconera: pronto a passare all’Inter “Non ci sono parole per descrivere quanto sia stato difficile prendere questa decisione perché sono immensamente orgoglioso degli anni passati qui e di aver fatto parte della Juventus. Ogni singola persona di questo club avrà per sempre un posto speciale nel mio cuore, dai miei compagni ai ...

Napoli a cena - i Tifosi chiedono a Sarri di restare. De Laurentiis : 'Autore e scultore della Grande Bellezza' : Siete stati protagonisti di un calcio spettacolare, notato e apprezzato non solo in Italia ma in tutto il Mondo . Quello che avete fatto resterà per sempre nella storia del Calcio Napoli. E io ve ne ...

Ecco perché la nuova maglia della Juventus non piace ai Tifosi : 1 di 4 Successiva TORINO - La Juventus ha presentato la nuova maglia 2018-2019, ma deve confrontarsi con il parere negativo dei tifosi. A una buona parte di loro non è piaciuta l'idea di riproporre la ...

Fortnite è protagonista della finale di Europa League - davanti a milioni di Tifosi : Fortnite vive un successo planetario, riuscendo a coinvolgere le personalità del mondo dello spettacolo e dello sport come mai nessun videogioco era riuscito a fare. Uno dei calciatori più famosi che ha preso l'abitudine di festeggiare i gol con le emote del Battle Royale di Epic Games è Antoine Griezmann, punta dell'Atletico Madrid e della nazionale francese, che nella serata di ieri è tornato ancora una volta ad esibirsi.Questa volta però il ...

Gigi Buffon si ritira? / Domani la conferenza stampa - ma la sorella alimenta le speranze dei Tifosi della Juve : Gigi Buffon si ritira? Domani la conferenza stampa già annunciata dalla Juventus, ma la sorella Veronica fa sognare i tifosi e ipotizza che possa ancora continuare a giocare.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:46:00 GMT)

"L'addio di Buffon? Non come Totti". E i Tifosi della Roma si infuriano : Le parole di Silvano Martina, ex portiere e agente di Gianluigi Buffon, sono risultate indigeste ai tifosi Romanisti, che sui social hanno sollevato un polverone mediatico.Bufera sui socialMartina intervistato da JuveNews aveva dichiarato: "L'addio di Gigi non sarà come quello di Totti, che appartiene allo stile focoso dei Romani, ma senza dubbio più sobrio. A Torino mi aspetto un addio più simile a quello di Del Piero o Platini". Apriti ...

Keita fa infuriare i Tifosi della Lazio : l’incredibile risposta a Rafinha : Si avvicina sempre di più la gara di campionato tra Lazio e Inter, partita fondamentale per la qualificazione in Champions League due risultati su tre per la squadra di Simone Inzaghi mentre Spalletti deve vincere per staccare il pass per la qualificazione. Nelle ultime ore tifosi biancocelesti furiosi per un messaggio da parte dell’ex Keita Balde in risposta al calciatore dell’Inter Rafinha. “Finchè c’è vita, c’è ...

I Tifosi della Juventus contro quelli del Napoli : "Lo Scudetto? Immagina - puoi" : La Juventus di Massimiliano Allegri ha vinto lo Scudetto ma ha dovuto faticare e non poco per piegare la resistenza del Napoli di Maurizio Sarri che con 88 punti ha stabilito il record di punti in ...

Video/ Inter-Sassuolo (1-2) - polemica sul grazie di Icardi ai Tifosi. Highlights e gol della partita (Serie A) : Video Inter Sassuolo (1-2): Highlights e gol della partita di Serie A. I neroverdi espugnano il Meazza e inguaiano i nerazzurri nella corsa verso la Champions League.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 12:15:00 GMT)