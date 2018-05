The Fall anticipazioni del 20 maggio | caccia a Spector

The Fall debutta su Rai 4 con la prima stagione : The Fall è pronto al debutto su Rai 4 in prima serata. Oggi, 20 maggio 2018, l’emittente nazionale impegnerà la sua prima serata con i primi due episodi della serie Tv con protagonista Gillian Anderson. Al centro di The Fall la detective Stella Gibson, alle prese con un serial killer che ha colpito la città di Belfast. La trama di The Fall Le abilità di Stella nell’interpretare la personalità dei criminali le permette di entrare a ...

The Fall : Caccia al Serial Killer arriva su Rai 4 : C’è grande attesa per la nuova serie televisiva The Fall: Caccia al Serial Killer con protagonista l’attrice Gillian Anderson: ecco tutte le anticipazioni E’ ufficialmente partito il countdown per la prima stagione di The Fall: Caccia al Serial Killer, la serie britannica in arrivo in prima visione assoluta su Rai 4. Tra i protagonisti l’attrice Gillian Anderson che tutti ricorderanno per il ruolo di Dana Scully nella ...

The Fall - Gillian Anderson a caccia di serial killer : “Nessuno sa cosa succede nella mente degli altri, e la vita sarebbe insopportabile se lo sapessimo”. Parola di psichiatra e di serial killer della serie The Fall in onda su Rai4 da domenica 20 maggio alle 21,00. Sì perché Paul Spector (Jamie Dornan) è l’uno e l’altro: di giorno è un serafico psicologo dei servizi sociali e padre amorevole di due deliziosi e biondissimi bambini, mentre di notte si diverte ad uccidere per ...

Alla scoperta di Insomnia : The Ark - un RPG dieselpunk che riecheggia BioShock e Fallout : Insonnia: The Ark di Mono Studio è un gioco di ruolo fortemente basato sulla storia, ambientato in una "metropoli spaziale colossale" la quale è "piena di segreti su una civiltà ormai scomparsa". Come forse già saprete, il titolo è in sviluppo da diversi anni, ma ora è stato comunicato il lancio entro il 2018, con il sostegno dell'editore HeroCraft.Come segnala PCGamer, il titolo sarà pieno di fazioni ostili e amichevoli, presenterà una vasta ...

Ariana Grande si esibisce al The Tonight Show di Jimmy Fallon utilizzando Nintendo Labo : Se volete una prova della Grande versatilità del nuovo Nintendo Labo, vi proponiamo un singolare video che ha per protagonista la famosa Ariana Grande.Sì, proprio la celebre cantante si è esibita al The Tonight Show di Jimmy Fallon e, utilizzando il particolare Nintendo Labo, ha cantato il brano "No Tears Left to Cry".Qui di seguito potete dare uno sguardo al video pubblicato dal canale YouTube The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Come potete ...