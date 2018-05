Terrorismo | Fico | da D’Antona idee patrimonio del Paese

meteoweb.eu

(Di domenica 20 maggio 2018) Roma, 20 mag. (AdnKronos) – “Autorevole giuslavorista, stimato docente universitario e autore di numerosi studi sul mercato del lavoro, la sua capacità di analisi scientifica non si esauriva in una ricerca astratta, ma era piuttosto declinata sui problemi reali dele costantemente sperimentata sul piano empirico e della elaborazione normativa”. Lo dichiara il presidente della Camera, Roberto, a proposito di Massimo D’Antona, il giuslavorista ucciso dalle Br il 20 maggio del 1999. “Ciò lo rendeva particolarmente attento al valore della rappresentanza e della concertazione, al rapporto con le parti sociali e, in una visione più ampia, alla necessità di confrontarsi con la dimensione europea e globale del mercato del lavoro”, ha sottolineato. L'articolo, da D’Antonadel...