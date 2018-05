Terrore sul treno | fidanzati minacciati con una lametta insanguinata | inseguiti e rapinati

Rimini - assalto armato al distributore. Terrore sulla Statale : Rimini, 20 maggio 2018 - Sequestrati e rapinati dai banditi che se ne sono andati lasciandoli legati. Un vero e proprio assalto pianificato, quello che si è consumato l'altra sera ai danni del ...

Iran - Trump rinuncia all’accordo sul nucleare : “Regime finanzia il Terrore” E Israele allerta i riservisti|Il trattato : Le sanzioni saranno reintrodotte tra 90 giorni. Cresce la tensione tra Iran e Israele. Il presidente Rouhani: «Teheran non abbandona il trattato». Netanyahu: «Se Teheran attacca sentirà la nostra forza»

Terrore sull'A10. Si incendia pullman di studenti in gita : due intossicati - galleria chiusa : Giornata «da bollino nero», sulle autostrade liguri, durante la prima giornata di esodo per il maxi ponte del 25 aprile. L'incendio di un pullman di studenti marchigiani, ieri...

Esplode un motore - Terrore sul volo New York-Dallas : 1 morto e 7 feriti. «Passeggera quasi risucchiata fuori» La diretta su Facebook : Momenti di terrore su un volo della Southern Airlines partito dall'aeroporto LaGuardia di New York, diretto a Dallas e costretto ad un atterraggio d'emergenza a Philadelphia. Secondo le...

Il motore esplode durante il volo : Terrore sul boeing - c'è un morto : "Qualcosa non va con il nostro aereo, sembra che stiamo andando giù...". A twittare l'orrore del volo della Southern Airlines partito dall'aeroporto "LaGuardia" di New York è Marty Martinez. I 143 passeggeri e i cinque membri dell'equipaggio stavano volando verso Dallas, quando il motore di sinistra del boeing 737-700 è esploso costringendo il pilota a un atterraggio di emergenza nello scalo di Philadelphia (guarda la gallery). Il terribile ...

Napoli - Terrore dopo gli spari sul lungomare : caccia a due parcheggiatori abusivi : Sette colpi di pistola nel pieno della ressa del lungomare, centinaia di passanti che scappano senza una meta precisa, tavolini capovolti, tante persone che cercano riparo all'interno dei ristoranti. ...