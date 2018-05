Terremoto in Emilia il 20 Maggio 2012

6° anniversario Terremoto Emilia Romagna - i geologi : incrementare la sicurezza sismica delle abitazioni : Nel maggio 2012 una serie di eventi sismici ha colpito la Pianura Padana centrale includendo, oltre alla bassa pianura Emilia na e l’Alto Polesine, anche il territorio mantovano causando la morte di 27 persone. “Il terremoto ha generato, come sempre purtroppo accade, vittime e danni di carattere economico ad attività e strutture, ma in quest’occasione, oltre alla tragica e consueta sequenza di effetti, il terremoto ha evidenziato nuovi ...

Terremoto di magnitudo 3.6 al confine tra Emilia Romagna e Toscana : paura ma nessun danno : Una scossa è stata avvertita dalla popolazione in Emilia Romagna , nella provincia di Forlì e Cesena, ma non si registrano danni né a cose, né a persone. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l'evento sismico di magnitudo 3.6 è stato registrato alle 20.46 con epicentro a Tredozio.Continua a leggere

Terremoto oggi in Emilia Romagna/ INGV ultime scosse : Forlì-Cesena - sisma M 3.0 a Verghereto (23 aprile 2018) : Terremoto oggi in Emilia Romagna , 23 aprile 2018. INGV ultime scosse e notizie: Forlì-Cesena , sisma di magnitudo 3.0 a Verghereto . Gli aggiornamenti sull'attività sismica(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:00:00 GMT)

Terremoto in Emilia : Gdf scopre frodi per oltre 2 milioni - 9 denunce - : I soggetti denunciati avrebbero ottenuto illecitamente i contributi per la ricostruzione dopo il sisma del 2012. Le truffe sarebbero state realizzate attraverso false dichiarazioni e false perizie da ...

