Terremoto a Messina | paura tra gli abitanti ' Scossa avvertita anche a Milazzo e Reggio

Terremoto oggi/ INGV ultime scosse Sicilia : Messina - sisma M 3.1 (ore 14 : 20 - oggi 12 maggio 2018) : Terremoto oggi , scossa M 2.9 a Catania: sisma alle pendici dell'Etna, epicentro nel comune di Milo. Trema anche la provincia di Pesaro Urbino, scossa in mare di M 3.1 (dati INGV )(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 14:12:00 GMT)

Terremoto - sciame sismico in Sicilia : due scosse in provincia di Messina [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto - altra scossa in Sicilia : è un 25 Aprile molto turbolento - paura a Messina - epicentro a Milazzo [MAPPE e DATI INGV] : E’ un 25 Aprile “ballerino” per l’Italia, che celebra l’anniversario della Festa della Liberazione con numerose scossa sismiche. La più forte è stata quella di stamattina in Molise, magnitudo 4.2, avvertita da Ravenna a Catanzaro in gran parte d’Italia. Nella notte ce n’era stata un’altra di magnitudo 3.1 sull’Appennino marchigiano ...