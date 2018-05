Tennis - Svitolina ancora regina del Foro : 14.56 Un anno dopo,c'è ancora Elena Svitolina sul trono di Roma. Nella stessa finale del 2017,con ancora di fronte l'attuale n.1 del mondo Simona Halep, la 23enne ucraina gioca un match sontuoso,incluso il durissimo 6-0 (appena 19') rifilato alla romena nel primo set. Un po' meno scontata la seconda partita con la numero 4 del ranking che chiude 6-4 contro una rivale all'apparenza condizionata da un problema all'anca, visto il medical time out ...

