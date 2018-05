: Tennis, Internazionali d’Italia: Nadal ancora re di Roma, battuto Zverev - Corriere : Tennis, Internazionali d’Italia: Nadal ancora re di Roma, battuto Zverev - rtl1025 : Re di Roma per l'ottava volta ?? Inchiniamoci a @RafaelNadal ?????? Battuto in finale #Zverev (6-1; 1-6; 6-3) dopo due… - SkySport : #UltimOra #Tennis, #ATPMasters1000 Roma #Fognini eliminato ai quarti L'azzurro battuto da #Nadal in 3 set (4-6, 6-1, 6-2) #SkyTennis -

Rafariconquista(nonva dal 2013). Lo spagnolo si aggiudica il titolo del Foro per l'8abattendo in finale il tedesco Alex Zverev, campione uscente, con il punteggio di 61 16 63, 2h09' di gioco. Break in apertura di Zverev, poimette in fila sei giochi di fila. Dominio del tedesco nel secondo set. Nel terzo, break di Zverev che vola 3-1, ma arriva la pioggia. Si gioca un game e lungo stop di 50 minuti. Alla ripresa, il tedesco si fa travolgere dalla grinta diche4 giochi di fila.(Di domenica 20 maggio 2018)