Tennis | Nadal vince Internazionali d' Italia | battuto Zverev

Tennis - Nadal vince Roma per l'8a volta : 19.33 Rafa Nadal riconquista Roma (non vinceva dal 2013). Lo spagnolo si aggiudica il titolo del Foro per l'8a volta battendo in finale il tedesco Alex Zverev, campione uscente, con il punteggio di 61 16 63, 2h09' di gioco. Break in apertura di Zverev, poi Nadal mette in fila sei giochi di fila. Dominio del tedesco nel secondo set. Nel terzo, break di Zverev che vola 3-1, ma arriva la pioggia. Si gioca un game e lungo stop di 50 minuti. Alla ...

Tennis - finale uomini : si riparte dopo 44 minuti. Zverev-Nadal è sull'1-6 6-1 3-2 : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Era la finale annunciata, il pronostico è stato rispettato: Rafa Nadal contro Alexander Zverev, il Tennis di ieri e di oggi contro quello di oggi e di domani. ...

Tennis - finale uomini : si riparte dopo 11' di stop. Zverev-Nadal è 1-6 6-1 3-1 : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Era la finale annunciata, il pronostico è stato rispettato: Rafa Nadal contro Alexander Zverev, il Tennis di ieri e di oggi contro quello di oggi e di domani. ...

Tennis - finale uomini : Zverev - che reazione! Siamo 1-6 6-1. Con Nadal al 3° set : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Era la finale annunciata, il pronostico è stato rispettato: Rafa Nadal contro Alexander Zverev, il Tennis di ieri e di oggi contro quello di oggi e di domani. ...

Tennis - finale uomini : Nadal assatanato : Zverev cede 6-1 il 1° set : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Era la finale annunciata, il pronostico è stato rispettato: Rafa Nadal contro Alexander Zverev, il Tennis di ieri e di oggi contro quello di oggi e di domani. ...

Internazionali Tennis Roma 2018 : la finale Nadal-Zverev LIVE dalle 16 : Se dovesse conquistare il 78° trofeo in carriera , il 56° sull'amata terra rossa, , Rafa lunedì tornerebbe numero 1 del mondo scavalcando nuovamente in vetta alla classifica Roger Federer. Di fronte ...

Tennis - finale uomini : Zverev cerca l'impresa impossibile con Nadal : Era la finale annunciata, il pronostico è stato rispettato: ore 16, Rafa Nadal contro Alexander Zverev, il Tennis di ieri e di oggi contro quello di oggi e di domani. Rafa cerca l'ottavo successo a ...

FINALE NADAL ZVEREV/ Internazionali d’Italia 2018 - Roma : streaming video e tv - orario (Tennis) : Internazionali d'Italia 2018, diretta Roma NADAL ZVEREV: streaming video e tv, orario della FINALE. Il re della terra rossa contro il campione uscente della scorsa edizione: chi vincerà?(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 05:24:00 GMT)

Open Bnl di Tennis : finali Nadal-Zverev e Svitolina-Halep : L'ucraina, numero 4 del mondo e del seeding, ha superato l'estone Anett Kontaveit, numero 26 del ranking Wta, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 14 minuti. Svitolina affronterà la vincente ...

Tennis - Roma Djokovic si arrende - Nadal in finale dopo 4 anni. Affronterà Zverev : Roma - È finita come nell'ultimo confronto, un anno fa a Madrid. Rafa Nadal piega ancora in due set , 7-6, 6-3, Novak Djokovic, si porta a -1 , 25-26, nell'infinito duello con il rivale e vola in ...

Internazionali di Tennis - Nadal stende Djokovic e trova in finale Zverev : Il maiorchino vince 7-6, 4, 6-3, in un'ora e 56 minuti di gioco. In finale trova il tedesco che stasera ha piegato Cilic 7-6, 13, 7-5 in 2 ore e un minuto

Tennis - Nadal in finale con Zverev - Djokovic k.o. ma fa il pieno di fiducia : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Rafa Nadal va in finale, Nole Djokovic è battuto 7-6, 4, 6-3 dopo una battaglia di un'ora e 56 minuti, nella sfida numero 51 tra i due. Troppo forte Rafa, troppo ...

Internazionali di Tennis - Nadal stende Djokovic in due set e vola in finale : Il maiorchino vince 7-6, 4, 6-3, in un'ora e 56 minuti di gioco. Stasera il rivale per la finale uscirà dalla sfida tra Zverev e Cilic

Tennis - Rafa Nadal in finale agli Internazionali di Roma : Lo spagnolo attende ora di conoscere lo sfidante di domani, che uscirà dalla sfida serale tra il campione uscente del Foro Italico Zverev e il croato Cilic Altri Sport RIPRODUZIONE RISERVATA © ...