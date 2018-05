Tennis – L’agente di Andy Murray mette paura ai fan | “l’infortunio all’anca è cronico

sportfair

: L'agente di Andy Murray: 'L'infortunio all'anca è cronico' - TennisWorldit : L'agente di Andy Murray: 'L'infortunio all'anca è cronico' -

(Di domenica 20 maggio 2018) Ugo Colombini, agente di, ha commentato l’infortunio diche costringerà ilta britannico a posticipare il suo rientro Doveva tornare in un Challenger settimana prossima, il rientro diè rimandato e probabilemnte, anche la sua presenza a ‘s-Hertogenbosch, nel mese di giugno è a rischio. Ilta britannico non è riuscito ancora a rirsi in sesto dopo il problema all’anca e la conseguente operazione che lo tengono fermo da diversi mesi. L’agente di, Ugo Colombini, ha fatto il punto della situazione in una recente intervista a ‘Super’: “è stato sfortunato. Basa troppo il suo gioco sul fisico, è un animale fisicamente, e purtroppo ha avuto due grossi problemi. Un anno si è operato alla schiena e quest’anno ha avuto questo problemaall’anca che si porta dietro da ...