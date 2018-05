Tennis | Internazionali d' Italia | Nadal ancora re di Roma | battuto Zverev

Internazionali Tennis Roma - Nadal re per l'ottava volta. Svitolina concede il bis : Lo spagnolo ha battuto Alexander Zverev: torna numero 1 nel ranking Atp superando Roger Federer. L'ucraina ha sconfitto in finale, come l'anno scorso, la numero uno al mondo Simona Halep con un netto 6-0 5-4

Internazionali Tennis Roma 2018 : Nadal Re per l'ottava volta al Foro. Rafa torna n°1 del ranking : Nadal, che ha perso appena due set al Foro Italico, tornerà da lunedì numero 1 del mondo , spodestando nuovamente Roger Federer, che aveva approfittato dell'eliminazione del maiorchino ai quarti di ...

Tennis - Nadal vince Internazionali d'Italia : battuto Zverev : ROMA - Rafael Nadal batte Alexander Zverev nella finale degli Internazionali d'Italia con il punteggio di 6-1 1-6 6-3 in 2 ore e 9 minuti di gioco. Il Tennista maiorchino conquista così il suo ottavo ...

Tennis - Elina Svitolina vince gli Internazionali d'Italia : ... questo ci consentirà di migliorare quello che io chiamo il ranking del Coni, ovvero la nostra posizione come federazione all'interno del mondo sportivo italiano". BINAGHI: 'PORTEREMO Internazionali ...

Internazionali Tennis Roma - Svitolina di nuovo regina : L'ucraina ha battuto in finale, come l'anno scorso la numero uno al mondo Simona Halep con un netto 6-0 5-4

Internazionali Tennis Roma 2018 : la finale Nadal-Zverev LIVE dalle 16 : Se dovesse conquistare il 78° trofeo in carriera , il 56° sull'amata terra rossa, , Rafa lunedì tornerebbe numero 1 del mondo scavalcando nuovamente in vetta alla classifica Roger Federer. Di fronte ...

FINALE NADAL ZVEREV/ Internazionali d’Italia 2018 - Roma : streaming video e tv - orario (Tennis) : Internazionali d'Italia 2018, diretta Roma NADAL ZVEREV: streaming video e tv, orario della FINALE. Il re della terra rossa contro il campione uscente della scorsa edizione: chi vincerà?(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 05:24:00 GMT)

Internazionali di Tennis - Nadal stende Djokovic e trova in finale Zverev : Il maiorchino vince 7-6, 4, 6-3, in un'ora e 56 minuti di gioco. In finale trova il tedesco che stasera ha piegato Cilic 7-6, 13, 7-5 in 2 ore e un minuto

Internazionali di Tennis - Nadal stende Djokovic in due set e vola in finale : Il maiorchino vince 7-6, 4, 6-3, in un'ora e 56 minuti di gioco. Stasera il rivale per la finale uscirà dalla sfida tra Zverev e Cilic

Tennis - Rafa Nadal in finale agli Internazionali di Roma : Lo spagnolo attende ora di conoscere lo sfidante di domani, che uscirà dalla sfida serale tra il campione uscente del Foro Italico Zverev e il croato Cilic Altri Sport RIPRODUZIONE RISERVATA © ...

Internazionali Tennis Roma 2018 : le semifinali in diretta LIVE dalle 15 : Cilic La programmazione del torneo maschile degli Internazionali di Roma, in diretta su Sky Sport SKY SPORT 1 HD sabato 19 maggio alle 15 prima semifinale alle 19.30 seconda semifinale domenica 20 ...

Diretta / Internazionali d’Italia 2018 Roma - Svitolina Kontaveit (6-4) streaming video e tv : 2^ set (Tennis) : Diretta Internazionali d'Italia 2018 Roma, info streaming video e tv: orario delle partite, oggi è il giorno delle semifinali. Spicca Nadal Djokovic (sabato 19 maggio)(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 13:00:00 GMT)

DIRETTA / Internazionali d’Italia 2018 Roma Svitolina Kontaveit streaming video e tv : si gioca! (Tennis) : DIRETTA Internazionali d'Italia 2018 Roma, info streaming video e tv: orario delle partite, oggi è il giorno delle semifinali. Spicca Nadal Djokovic (sabato 19 maggio)(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 11:52:00 GMT)

Roma - Zverev omaggia Totti agli Internazionali di Tennis : Al termine del match ha poi deciso di omaggiare uno dei simboli viventi dello sport della Capitale e d'Italia, Francesco Totti . Racchetta regalata all'ex numero 10 della Roma, presente con la sua ...