Tennis | Halep per la rivincita | Svitolina per il bis

Open Bnl di Tennis : finali Nadal-Zverev e Svitolina-Halep : L'ucraina, numero 4 del mondo e del seeding, ha superato l'estone Anett Kontaveit, numero 26 del ranking Wta, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 14 minuti. Svitolina affronterà la vincente ...

LIVE Tennis - Internazionali d'Italia Roma 2018 in DIRETTA : venerdì 18 maggio. Djokovis sfiderà in semifinale Nadal - Halep affronterà ... : 21.24: Iniziato sul Centrale il match tra la n.1 del mondo Simona Halep e la francese Caroline Garcia. 20.57: Trionfa Djokovic: 2-6 6-1 6-3, confermando la tradizione positiva contro il giapponese. ...

Tennis - WTA Madrid 2018 : i risultati di giovedì 10 maggio. Halep e Sharapova eliminate - Pliskova in semifinale : Una lunga giornata quella dei quarti di finale del WTA di Madrid. Sul rosso spagnolo le protagoniste odierne hanno dato grande spettacolo. Andiamo, dunque, ad analizzare i risultati. Prima match quello tra la francese Caroline Garcia (n.7 WTA) e la padrona di casa, n.25 del mondo, Carla Suarez Navarro. Le fatiche dei match precedenti si sono fatte sentire e la mobilità dell’iberica ne ha risentito. Alcuni colpi di pregevole fattura non ...

Sorpresa al Wta Madrid : Halep ko ai quarti - Tennis : Colpo di scena al torneo Wta di Madrid. Si registra l'eliminazione della numero uno del mondo Simona Halep, sconfitta per 64 63 in un'ora e 9 minuti di partita da Karolina Pliskova, numero 6 del ranking e del seeding, che ha così 'vendicato' il ko rimediato mercoledì dalla sorella ...

Tennis - Madrid Open : vendetta della Pliskova - elimina la Halep : TORINO - La numero uno del mondo Simona Halep esce di scena ai quarti di finale del Mutua Madrid Open , torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 6.685.828 euro in corso sui campi in terra battuta della capitale ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : le quote dei bookmakers per le scommesse. Favoriti Nadal e Halep : Gli Internazionali d’Italia 2018 stanno ormai per cominciare ed il Foro Italico attende i migliori Tennisti del mondo. Dal 13 al 20 Maggio è atteso grandissimo spettacolo in quel di Roma, ma vediamo per i bookmakers quali sono i principali Favoriti per la vittoria finale. In campo maschile Rafal Nadal è ovviamente il favorito numero uno nelle quote vincente degli Internazionali di Roma. Il maiorchino è reduce dalle vittorie di Montecarlo, ...

Tennis - Torneo Madrid : la Halep vola ai quarti : La rumena, numero 1 del mondo e prima favorita del seeding, ha sconfitto per 6-1, 6-4, in un'ora e un quarto di gioco, la ceca Kristyna Pliskova, numero 94 Wta., In collaborazione con Italpress,

Tennis - WTA Madrid 2018 : i risultati di martedì 8 maggio. Poche sorprese : vincono Halep e Muguruza : Otto gli incontri sulla terra rossa di Madrid per il WTA Premier che si sta disputando nella capitale spagnola. Si sono andati a definire gli accoppiamenti per quanto riguarda gli ottavi di finale. Poche le sorprese: nel finale di giornata rischia di cadere la testa di serie numero 3 del torneo, la padrona di casa Garbine Muguruza, che rimonta alla grande e passa il turno. Match davvero duro per l’iberica contro la svizzera Donna Vekic, ...

Tennis - WTA Madrid 2018 : i risultati di domenica 6 maggio. Halep e Wozniacki al secondo turno - vittorie per Azarenka e Sharapova : Una prova convincente per lei che affronterà nel prossimo round la portoricana Monica Puig , n.69 del mondo, . Stessa storia, stesso mare per la testa di serie n.3, padrona di casa. 6-4 6-3 per lei ...

Tennis - WTA Madrid 2018 : i risultati di domenica 6 maggio. Halep e Wozniacki al secondo turno - vittorie per Azarenka e Sharapova : In programma, quest’oggi, ben 20 incontri nel tabellone femminile del torneo di Madrid. Una seconda giornata che ha visto scendere in campo tante protagoniste del circuito WTA. Andiamo ad analizzare quel che di interessante è accaduto sulla terra rossa spagnola. Osservate speciali, in questo esordio, le prime due giocatrici del mondo: la rumena Simona Halep e la danese Caroline Wozniacki. La n.1 del ranking si è sbarazzata in meno di 1 ora ...

Tennis - Madrid : Wozniacki - Halep e Sharapova ok - Errani out : ... 6.685.828 euro, , dove Sara Errani è entrata in tabellone , già eliminata Venus Williams, ma poi perde 1-6 4-6 dall'australiana n.18 al mondo, Ashleigh Barty, che ha vinto il suo primo titolo a ...

Diretta/ Atp Madrid 2018 info streaming video e tv : Halep ok in 51 minuti (Tennis) : Diretta Atp Madrid 2018, info streaming video e tv: orario e risultato live delle partite che si giocano nel torneo di tennis sulla terra rossa. Il campione in carica è Rafa Nadal(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 13:39:00 GMT)

Tennis - Ranking WTA (30 aprile) : Simona Halep sempre prima. Camila Giorgi numero uno azzurra : Tutto invariato questa settimana nella top ten del Ranking WTA. Al comando c’è sempre Simona Halep davanti alla danese Caroline Wozniacki e alla spagnola Garbine Muguruza. Camila Giorgi resta la numero uno d’Italia in 58esima posizione. Tra le prime cento c’è anche Sara Errani, che recupera quattro posizioni rispetto alla scorsa settimana. Il Ranking WTA aggiornato al 30 Aprile RANK MOVE COUNTRY PLAYER AGE POINTS TOURN ...

Tennis : torneo Stoccarda : la Halep esce di scena ai quarti : ROMA - Simona Halep esce di scena ai quarti di finale del ' Porsche Tennis Grand Prix ', torneo Wta Premier con un montepremi di 816.000 dollari in corso sulla terra rossa indoor di Stoccarda , in ...