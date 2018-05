Tennis | Binaghi | ' La Vinci nella Fit | farà crescere le nostre ragazze'

Tennis – Incontro Binaghi-Giorgi - pace fatta! Camila ammette : “ho sbagliato - voglio tornare in azzurro” : Angelo Binaghi, presidente della FIT, e Camila Giorgi si sono finalmente incontrati dopo anni di gelo fra le parti: la giocatrice torna in azzurro Dopo 3 anni di assenza, l’annuncio di voler giocare gli Internazionali d’Italia da parte di Camila Giorgi aveva dato qualche speranza di riappacificazione. Nonostante l’eliminazione prematura dal Masters 1000 di Roma, Camila Giorgi è stata tifatissima dai fan che l’hanno ...

