Tennis | battuto Zverev | Nadal re di Roma per l' ottava volta

Tennis - Nadal vince Internazionali d'Italia : battuto Zverev : ROMA - Rafael Nadal batte Alexander Zverev nella finale degli Internazionali d'Italia con il punteggio di 6-1 1-6 6-3 in 2 ore e 9 minuti di gioco. Il Tennista maiorchino conquista così il suo ottavo ...

Tennis - Madrid : Djokovic battuto - ora tocca a Nadal. Sharapova agli ottavi : Sotto gli occhi del Fenomeno Ronaldo e del madrileno Modric, Novak Djokovic arresta il suo percorso a Madrid dove si ferma contro il britannico Kyle Edmund 6-3 2-6 6-3. Il serbo ex numero 1 al mondo aveva battuto Nishikori al primo turno dando notevoli segnali di ripresa. Ieri Nole è stato sconfitto in tre set e ha mostrato di essere ancora piuttosto indietro sul piano fisico. E' il ...

Tennis - Zverev fa il bis a Monaco : battuto in finale Kohlschreiber : In finale il 21enne tedesco, numero 3 del mondo e primo favorito del tabellone, ha battuto con un doppio 6-3 il connazionale Philipp Kohlschreiber, numero 34 Atp, tre volte vincitore di questo torneo ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : Marco Cecchinato ai quarti di finale! Battuto Damir Dzumhur in due set : Marco Cecchinato non si ferma più a Budapest. L’azzurro, entrato nel tabellone dell’ATP 250 come lucky loser, ha ottenuto un’altra bella vittoria, battendo il bosniaco Damir Dzumhur e qualificandosi ai quarti di finale. Un 6-3 6-1 che non ha lasciato spazio al numero 32 del mondo, letteralmente annichilito, come già a Montecarlo la scorsa settimana, in poco più di un’ora da un Cecchinato convincente, in controllo per ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : il derby azzurro va ad Andreas Seppi! Rimontato e battuto Thomas Fabbiano : Il derby italiano in Ungheria, nel primo turno del torneo ATP 250 di Budapest, premia Andreas Seppi, numero 8 del tabellone che sulla terra battuta magiara rimonta e supera Thomas Fabbiano al termine di una battaglia sportiva durata due ore e mezza e chiusa dall’altoatesino con lo score di 4-6 7-5 6-3. Al secondo turno affronterà il vincente della sfida tra la wild card magiara Zsombor Piros ed il russo Mikhail Youzhny. Nel primo set lo ...

Tennis - torneo di Montecarlo : Fognini battuto. Ora Seppi e Cecchinato : L'azzurro, numero 20 del ranking mondiale e 13esima testa di serie - che sui campi del Principato ha centrato una semifinale nel 2013 quando si arrese a Djokovic , all'epoca numero uno del mondo, -, ...

Tennis - Montecarlo : Djokovic batte un colpo - battuto Lajovic : Un ulteriore e significativo test sarà il prossimo turno contro il croato Borna Coric, numero 39 del mondo, che ha superato 6-2 6-3 l'esperto francese Benneteau. OK RAONIC E NISHIKORI - Milos Raonic, ...

Tennis - ATP Marrakech 2018 : che esordio per Andrea Arnaboldi! Battuto in due set Dolgopolov : Un anno e nove mesi dopo Andrea Arnaboldi torna a vincere un match nel circuito ATP. Un grandissimo esordio quello del Tennista lombardo nel torneo di Marrakech. Il 30enne di Cantù, numero 221 del mondo e proveniente dalla qualificazioni, è riuscito a battere in due set l’ucraino Alexandr Dolgopolov, numero 52 della classifica ATP e settima testa di serie del torneo. Un 6-2 6-3 netto per l’azzurro, che ha impiegato meno di ...

Tennis - Atp Miami : titolo ad Isner - Zverev battuto in finale : Miami - John Isner ha conquistato il 'Miami Open', secondo Atp Masters 1000 stagionale che si è concluso nella serata italiana di domenica sui campi in cemento del Tennis Center di Crandon Park, in ...

Tennis - Indian Wells : Federer si salva e vola in finale. Coric battuto in tre set : Federer sbaglia tutto con il rovescio , 17 errori, , venendo martellato da quella parte dal croato, che non trema nonostante il pubblico schierato apertamente con il numero 1 del mondo e annulla un'...