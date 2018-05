Tecnologia | morto Koo Bon Moo | capo del gruppo sudcoreano LG

meteoweb.eu

(Di domenica 20 maggio 2018) IldelLG, Koo Bon Moo, èoggi all’età di 73 anni. LG è il quartoindustriale più grande del Paese, conosciuto in tutto il mondo per la sua consociata LG Electronics, specializzata in smartphone e dispositivi domestici. Koo aveva subito diverse operazioni cerebrali negli ultimi mesi. Aveva rilevato l’azienda nel 1995 da suo padre trasformandola in un nome conosciuto a livello internazionale. L'articoloKoo Bon Moo,delLG Meteo Web.