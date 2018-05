: Team di esperti scopre un Rembrandt - NotizieIN : Team di esperti scopre un Rembrandt - TelevideoRai101 : Team di esperti scopre un Rembrandt - ModelSpaceIT : Scopri il #modello del #Vasa lungo oltre un metro e realizzato sulla base delle più recenti #ricerche storiche cond… -

Undi dodiciha attribuito aun ritratto che raffigura un giovane cavaliere. Il quadro, che recava il titolo "Ritratto di un giovane", è stato acquistato nel 2016 ad un'asta di Christie's a Londra per 148mila euro, ma ora il suo prezzo è destinato a salire di molti milioni. Dopo 18 mesi di studi, il dipinto è stato datato intorno al 1634 ed attribuito al pittore olandese. Per festeggiare la scoperta, l'opera è esposta per un mese nella sede distaccata di Amsterdam del museo dell'Ermitage.(Di domenica 20 maggio 2018)