Suso | Il Milan è il mio sogno Ho una clausola ma se il club vuole resto e vinciamo

Milan - Gattuso : "Se domani vinciamo faccio 30km a piedi. E Suso non se ne andrà" : "All'andata fu una partita di grandissima sofferenza, abbiamo giocato con il coltello fra i denti. Eravamo stanchi, ma eravamo un Milan diverso". Così Gennaro Gattuso alla vigilia dell'ultimo turno di ...

Milan - l'arrivo di Depay prelude l'addio di Suso? : La strada che porta a Memphis Depay potrebbe portare a una cessione eccellente o a un grosso cambio tattico

Milan - Suso doppia tegola/ Salta la Fiorentina e addio in estate? E Donnarumma rischia la contestazione : Milan, Suso doppia tegola, Salta la Fiorentina e addio in estate? E Donnarumma rischia la contestazione allo stadio San Siro domenica sera: ecco le utime indiscrezioni(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 15:40:00 GMT)

Milan : Suso ko - salta la Fiorentina : ANSA, - MilanO, 18 MAG - Stagione finita per Suso: lo spagnolo non sarà infatti a disposizione di Gennaro Gattuso nella gara di domenica contro la Fiorentina per una lesione muscolare alla gamba ...

Milan - Suso out 2 settimane : Gattuso in emergenza contro la Fiorentina : La qualificazione in Europa League è al sicuro, l'ottavo posto dista quattro punti e c'è una sola partita ancora da giocare. Ma il Milan vuole difendere il sesto posto dall'attacco dell'Atalanta per ...

Suso - pericolo clausola : domenica l'ultima con il Milan? : Colpa della clausola rescissoria da 38 milioni di euro che il Milan ha inserito nel suo rinnovo contrattuale; come scrive la Gazzetta dello Sport Suso ha sempre fatto sapere di voler fare la storia ...

Probabili formazioni / Juventus Milan : Alex Sandro vs Suso. Quote e ultime novità live (Coppa Italia) : Probabili formazioni Juventus Milan: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Allegri ha ancora qualche ballottaggio aperto, Gattuso ritrova Lucas Biglia(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 14:55:00 GMT)

Juventus-Milan - Gattuso : “è come una finale Mondiale” - novità su Suso e Biglia : Il Milan si prepara per la finale di Coppa Italia contro la Juventus, ecco le dichiarazioni di Gattuso in conferenza stampa: “come una finale di Coppa del Mondo, vogliamo alzarla al cielo. Sento una pressione pazzesca. Manca la scintilla per vedere dei buoni fuochi d’artificio. Per noi è molto importante, non c’è stato bisogno di caricare i ragazzi, sanno bene cosa si giocano contro una squadra dalla grande mentalità che viene ...

Suso : 'Non penso di lasciare il Milan'. Bonaventura nel mirino della Roma : Secondo il Corriere dello Sport , l'allenatore Di Francesco ha scelto il centrocampista rossonero , ma ai giallorossi piacciono pure Barella , Cagliari, , Torreira , Sampdoria, e Verdi , Bologna, .

Coppa Italia - Milan : Suso recupera - Biglia ci prova : La partita che vale una stagione si avvicina: mercoledì il Milan di Gattuso contenderà alla Juve la Coppa Italia. E in palio, oltre al trofeo , il primo della nuova proprietà cinese, , c'è anche un ...

Milan - Suso lavora a parte in vista della Juve : Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano per Sky Sport , Suso ha sostenuto una seduta di allenamento a parte rispetto a quella di scarico che ha coinvolto il resto dei calciatori impegnati ieri nella sfida contro il Verona: lavoro di recupero post ...

Milan - le pagelle di Suso : lo spagnolo riaccende la luce : Ecco i voti dei principali quotidiani sportivi, GAZZETTA DELLO SPORT: 7 TUTTOSPORT: 7 CALCIOMERCATO.COM: 7

Suso-Milan - sarà addio? Ma il nome del sostituto fa già sognare i tifosi Video : La stagione è quasi giunta al termine e in casa #Milan si pensa a come costruire una squadra competitiva nella prossima stagione. I dirigenti rossoneri si stanno gia' muovendo sul mercato [Video]per individuare i profili giusti da inserire nell'organico a disposizione di Gattuso. Dopo i tanti soldi spesi durante la scorsa estate e dopo una stagione non all'altezza delle aspettative, l'obiettivo per la societa' di via Aldo Rossi dovra' essere ...

Milan - le pagelle di Suso : il numero 8 stecca : Troppe occasioni fallite sotto porta, Suso contro il Bologna è stato tra i peggiori. Ecco i voti dei principali quotidiani sportivi italiani: Gazzetta dello sport: 5,5 Tuttosport: 5 Calciomercato.com: 5,5