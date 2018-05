Stretta su premier

Governo Lega e M5S alla Stretta finale Come premier un grillino di alto profilo : Esteri ed Economia verranno concordati con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. alla Farnesina potrebbe approdare il capo dei grillini, in alternativa Di Maio avrebbe intenzione di ...

Stretta finale sul premier. Quali sono i nomi sul tavolo : Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono al lavoro a Montecitorio, negli uffici del M5s, per definire i punti rimasti in sospeso nell’accordo sul programma di governo. Secondo quanto riporta il Corriere, c’è il nome o la rosa di nomi da indicare a Mattarella per la premiership. In pole sembra esserci l'ipotesi che vede un premier M5s, e tra le opzioni più probabili quella di Luigi Di Maio o Alfonso ...