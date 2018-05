Stefano Massini | Aspettando il deus ex machina

Piazzapulita - il monologo di Stefano Massini sull’arte di dire basta : “A volte ci sono lotte per cui non vale la pena combattere” : Un altro racconto emozionante di Stefano Massini ieri sera a Piazzapulita su La7. Il tema è “l’arte di dire basta”, capacità molto spesso sottovalutata. Massini racconta la storia di Francesco Morosini, l’eroe veneziano che per vent’anni difese con i suoi uomini la città di Candia dall’attacco dei Turchi. Un giorno, però, guardandosi allo specchio si rese conto di come non valesse più la pena continuare, così il mattino dopo firmò la resa e ...