Stallo sul nome del premier da presentare domani al Quirinale Salvini | ' Abbiamo le idee

Governo - è Stallo sul premier. Ecco gli ultimi nomi per l’esecutivo : È ancora rebus premier. Perché Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dopo l’incontro di ieri mattina, non hanno ancora trovato la convergenza sul nome del presidente del Consiglio, ‘politico’ o ‘terzo’ che sia. Sul contratto “con Salvini abbiamo risolto gran parte delle questioni”, mentre “sul nome del premier si fanno dei passi avanti ma non abbiamo ancora chiuso”, ha ammesso ieri il capo ...

Boccia : Stallo sul governo potrebbe creare problemi : "L'attuale fase di stallo , nella formazione del nuovo governo ndr, potrebbe creare a lungo termine problemi all'economia, è ancora presto per dirlo". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo ...

GOVERNO LEGA-M5S - Stallo PREMIER E PROGRAMMA/ Di Maio-Salvini - distanza sul "contratto" : GOVERNO, ultime notizie live: consultazioni Mattarella, Giulio Sapelli PREMIER? Di Maio smentisce. LEGA-M5S al lavoro sul contratto: "serve ancora tempo", Salvini "ancora distanza sui temi"(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 21:11:00 GMT)

Governo - Stallo sul premier - i dubbi del Quirinale. Di Maio chiede altro tempo a Mattarella : Ancora un nulla di fatto sul nome del candidato alla guida del Governo. Il leader dei Cinque Stelle: «Il contratto sarà sottoposto al voto online dei nostri iscritti». Mattarella a breve vedrà Matteo Salvini...

Ancora Stallo sul nome del premier : Più semplice invece l'intesa sui dicasteri , che dovrebbe prevedere la seguente spartizione: Giustizia, Economia, Esteri e Difesa potrebbero essere affidati a nomi scelti da Di Maio, mentre alla Lega ...

Lo Stallo politico e la domanda sulla democrazia che vogliamo essere : ... chissà perché " che hanno portato a governi politicamente o istituzionalmente deboli che non hanno saputo adattare la nostra società e la nostra economia allo choc della globalizzazione. Fa ...

Ancora quarantotto ore di trattativa M5s-Lega - Stallo sul premier : Roma, 11 mag. , askanews, Ancora quarantotto ore, tra Roma e Milano, per trovare la quadra sul 'contratto' e, soprattutto sul nome del premier del primo governo giallo-verde della storia italiana. ...

Stallo sul governo e prese di profitto - Piazza Affari fanalino dell'Europa : Piazza Affari cede oltre il 2%, il peggiore risultato fra i listini europei. Dietro la caduta dell'indice Ftse Mib, le prese di beneficio seguite ai massimi toccati nei giorni scorsi e lo Stallo sulla ...

Prime turbolenze a Piazza Affari sullo Stallo politico e lo scontro Usa-Iran - lo spread sale a 130 punti base : Non si arresta la discesa di Piazza Affari che cede il 2%, fra le prese di profitto dopo i massimi toccati nei giorni scorsi e le tensioni nazionali - lo stallo sulla formazione del governo, con l'ipotesi di ritorno al voto - e internazionali - con l'atteso annuncio di Donald Trump sull'accordo sul nucleare con l'Iran.I mercati europei sono contrastati: Francoforte cede lo 0,6%, Parigi lo 0,3% mentre Londra sale dello 0,15%. A Milano l'indice ...

Ultimo giro di consultazioni al Quirinale - lo Stallo continua Video : continua la saga dei negoziati per la formazione del nuovo governo in Italia. Dopo molti dibattiti, voci e discussioni, il centrodestra sembra volere insistere e provarci. Oggi alle 10 si svolge il terzo e Ultimo giro di consultazioni al Quirinale. Il leader della Lega, Matteo Salvini, è arrivato a Palazzo Grazioli [Video]stamattina per incontrare altri due politici del centrodestra, Giancarlo Giorgetti come rappresentante del Carroccio e ...

De Benedetti sullo Stallo politico : "La soluzione migliore è che resti Gentiloni" : "Penso che la cosa migliore per l'Italia sia rimandare alle Camere il governo Gentiloni". È l'opinione di Carlo De Benedetti, imprenditore ed editore, intervistato da Lilli Gruber al Festival della tv di Dogliani. "La cosa più logica sarebbe un governo Gentiloni che va in Parlamento a chiedere la fiducia per rifare la legge elettorale", ha detto."Io non dico cosa farà il presidente ma la cosa migliore per l'Italia è ...

Stallo Cinquestelle-Lega sul governo. Crimi : «Salvini tardivo». Ma si tratta : «Salvini è credibile? Di quale Salvini stiamo parlando? Perché ogni volta cambia la sua posizione». Lo dice il senatore del M5s Vito Crimi intervistato da Maria Latella...

Stallo Cinquestelle-Lega sul governo. Crimi : 'Salvini tardivo'. Ma si tratta : Se c'è una soluzione politica va bene: se non c'è una soluzione politica si va al voto'. Lo dice Vito Crimi, esponente M5S e presidente della commissione Speciale al Senato, ospite de 'L'intervistà ...