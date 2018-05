Sparatoria in Texas | l’autore ha risparmiato chi gli piaceva

Sparatoria Texas - il killer ha risparmiato le persone che gli piacevano : “Racconterete chi sono” : Sparatoria Texas, il killer ha risparmiato le persone che gli piacevano: “Racconterete chi sono” Sparatoria Texas, il killer ha risparmiato le persone che gli piacevano: “Racconterete chi sono” Continua a leggere L'articolo Sparatoria Texas, il killer ha risparmiato le persone che gli piacevano: “Racconterete chi sono” proviene da NewsGo.

Sparatoria Texas - resi noti nomi vittime : 04.10 Due insegnanti e otto studenti: è il bilancio della Sparatoria di venerdì nel liceo texano di Santa Fe. Oltre alla supplente Cynthia Tisdale ha perso la vita un'altra docente, Glenda Perkins, come si è appreso oggi dalla lista delle vittime resa nota dalle autorità.

Sparatoria Texas - il killer : "Ho risparmiato chi mi piaceva" : Ha risparmiato le persone che gli piacevano perché voleva che raccontassero la sua storia. Lo ha rivelato Dimitrios Pagourtzis , il killer 17enne che ha aperto il fuoco in una scuola superiore di ...

Sparatoria Texas : autore agì solo. Via sospetti su 2 fermati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Texas - Sparatoria in una scuola a Santa Fe : 10 morti | Fermato uno studente

Sparatoria Texas - studente-killer ha usato armi del padre

Sparatoria Texas - killer aveva progettato di suicidarsi dopo strage

Sparatoria Texas - Washington Post : presunto autore bullizzato

Sparatoria in Texas - almeno dieci morti. Fermato il killer - è uno studente di 17 anni : Un’altra Sparatoria, la 22ª dall’inizio dell’anno, allunga la striscia di sangue nelle scuole americane, mettendo a nudo l’inefficacia delle risposte offerte finora dall’amministrazione Trump e dal Congresso dopo la strage di Parkland del 14 febbraio scorso (17 morti), che ha dato vita ad un vasto movimento di protesta nel Paese contro le armi. Que...

Sparatoria Texas - Washington Post : presunto autore bullizzato : Dimitrios Pagourtzis, 17 anni, lo studente arrestato per la strage nel liceo texano, sarebbe stato bullizzato da compagni di classe e dai coach, secondo un suo conoscente. Lo riporta il Washington ...

Texas - Sparatoria in una scuola a Santa Fe : 10 morti - Fermato uno studente : Quella della Santa Fe High School è la 22esima sparatoria dall'inizio dell'anno: tutto è cominciato intorno alle 8 locali, quando un giovane armato si è introdotto nella scuola ed è entrato in una ...

Texas - Sparatoria in una scuola superiore di Santa Fe : 10 morti : Quella alla Santa Fe High School è la 22esima sparatoria in una scuola Usa dall'inizio dell'anno: il ragazzo ha usato le armi del padre.

Ecco chi è il killer della Sparatoria in una scuola del Texas : Ennesima sparatoria in una scuola americana, stavolta presso una 'high school' di Santa Fe, una cittadina di 12mila abitanti 50km circa a sud-est di Houston, Texas. Tutto ha avuto inizio nella ...

Usa : Sparatoria in una scuola in Texas - almeno 8 morti : 19:15 - Il responsabile della strage compiuta oggi in una scuola superiore di Santa Fe, in Texas, sarebbe uno studente. L'ufficio dello sceriffo parla di almeno 8 morti e 12 feriti mentre i fermati sarebbero due. Inoltre in un'area vicino alla scuola, in cui vengono "parcheggiate" delle case mobili, sono stati trovati degli esplosivi. Si indaga per capire se ci siano eventuali collegamenti con la sparatoria.18:23 - Sarebbero almeno 8 i morti ...