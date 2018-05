Spal-Sampdoria 4-1

DIRETTA / Spal Sampdoria (risultato finale 3-1) streaming video e tv : Ferrara in festa - salvezza raggiunta! : DIRETTA Spal Sampdoria, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Blucerchiati tranquilli, gli estensi devono approfittarne per centrare la salvezza(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 19:52:00 GMT)

Spal-Sampdoria - la cronaca del match : Ferrara - Ci siamo, la Samp affronta l'ultima fatica della stagione sul campo della Spal e a questo punto, dopo la vittoria del Toro contro il Genoa, l'impegno non è più ininfluente perché fare almeno ...

Biglietti Spal-Sampdoria (domenica 20 maggio) : come acquistare i tickets per l’ultima giornata di Serie A : Domenica 20 maggio, alle ore 18, il “Paolo Mazza” sarà tutto per la SPAL, che affronterà la Sampdoria in un confronto che vale la salvezza, in quest’ultima giornata di campionato. La squadra di Semplici deve vincere e poi tenere conto di quello che faranno il Chievo contro il Benevento, al “Bentegodi”, e il Cagliari impegnato contro l’Atalanta, in lizza per l’Europa League. Ferraresi che, in terzultima ...

Atalanta-Genoa 3-0 - Benevento-Udinese 1-1 - Sampdoria-Cagliari 3-1 - Verona-Spal 1-2 La Diretta : Atalanta-Genoa: SEGUI LA Diretta Benevento-Udinese: SEGUI LA Diretta Sampdoria-Cagliari: SEGUI LA Diretta Verona-Spal: SEGUI LA Diretta