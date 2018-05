Spal-Sampdoria 3-1 | il tabellino

Spal-Sampdoria 3-1 - gol salvezza di Antenucci e Grassi : La Spal resta in Serie A. Non ha avuto bisogno di regali nell'ultima giornata, si è presa la vittoria che le serviva battendo 3-0 la Sampdoria. Il capitano Antenucci ha firmato l'impresa con una ...

Spal-Sampdoria - la cronaca del match : Ferrara - Ci siamo, la Samp affronta l'ultima fatica della stagione sul campo della Spal e a questo punto, dopo la vittoria del Toro contro il Genoa, l'impegno non è più ininfluente perché fare almeno ...

Spal-Sampdoria : Orario Diretta TV - Streaming - Formazioni : Dove vedere in tv o in Streaming la partita Spal-Sampdoria. Orario, a che ora inizia, Diretta tv e Diretta Streaming della partita Spal-Sampdoria Serie A. Spal-Sampdoria Diretta Streaming live: dove, quando, a che ora, Formazioni Spal-Sampdoria: Orario Diretta TV | Serie A Oggi 38 giornata La 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A […]

