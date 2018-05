huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Sondaggio Demos, il contratto fa bene a Salvini, un po' meno a Di Maio - imago_mundi : RT @HuffPostItalia: Sondaggio Demos, il contratto fa bene a Salvini, un po' meno a Di Maio - AndreBellins : RT @KellerZoe: #GovernoM5SLega nasce col 60% di elettori favorevoli, l'83/84% di elettori lega/5s favorevoli e anche con l'appoggio del 50%… - AS3691 : RT @HuffPostItalia: Sondaggio Demos, il contratto fa bene a Salvini, un po' meno a Di Maio -

(Di domenica 20 maggio 2018) Ilfa, un po'a Di. Secondo gli ultimi sondaggi dipubblicati da Repubblica infatti la Lega è il partito che più di tutti ha fatto un balzo rispetto alle ultime elezioni del 4 marzo scorso. In particolare, il partito dipassa dal 17,4% al 22,1 incrementando il bottino di quasi 5 punti percentuali. Il Movimento invece sconta una lieve flessione - dal 32,7 al 31,1 - che è giustificata soprattutto dal fatto che alle politiche ha di parecchio incrementato il suo bacino di voti pescando dai delusi del centrosinistra, i quali ovviamente non possono essere soddisfatti per una coalizione giallo-verde.Intorno a loro, si sta creando il vuoto politico. Il Pd non arriva al 18%. Mentre Forza Italia è "ridotta" al 13%. Risulta quindi evidente che le forze "di sistema" continuano nel trend decrescente. A rappresentare un ...