Soffro di pigrizia acuta Ho bisogno di tutto ciò che mi permette di sognare

(Di domenica 20 maggio 2018) Recentemente è venuto a trovarmi da Ischia un giovane e simpatico filmmaker di nome Claudio Cervera. Abbiamo passato tre giorni molto piacevoli assieme, lo immaginavo più basso e lui mi immaginava più magro, in ogni caso ci siamo immaginati ed è sempre divertente quando la realtà tira le orecchie all’immaginazione. Claudio è un ragazzone molto serio e molto ironico, gentile ed educato, mi ha portato in regalo due bottiglie di vino bianco della sua isola, un vino premiato all’ultimo Vinitaly. I primi due giorni ci siamo annusati e il terzo Claudio ha acceso la sua videocamera e mi ha fatto un video ritratto. Mi fa un immenso piacere conoscere giovani registi e sapere che sono riuscito a suscitare in loro una curiosità filmica e umana, mi fa sentire bravo, hodi sentirmi bravo, anzi: bravissimo. In che cosa mi reputo bravissimo? Sono bravissimo a essere me stesso, ma ...