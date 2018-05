Snowboard | svelato il calendario della Coppa del Mondo 2018 2019 | tante le tappe italiane

sportfair

(Di domenica 20 maggio 2018) Tanta Italia neldideldi, ecco tutte le date in programma Da Costa Navarino (Gre) arriva l’ufficializzazione deldideldiper la stagione/19. Sono complessivamente 88 le gare programmate, distribuite in tredici differenti nazioni, divise fra 14 paralleli (sia maschili che femminili), 13cross, 5 half-pipe, 6 slopestyle e 6 Big Air. Quattro le localitàin: Carezza ospiterà giovedì 13 dicembre due PGS, seguirà Cortina venerdì venerdì 14 e sabato 15 con due PGS e due PSL. Venerdì 21 e sabato 22 dicembre duecross a Cervinia. Alpe Di Siusi, dal 24 al 26 gennaio, ospiterà lo slopestyle. Rimane ancora in forse la presenza di Milano a metà novembre con il big air. I Mondiali assegneranno invece le medaglie a Park City (Usa) dal 31 gennaio al 9 febbraio. Il ...