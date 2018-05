Siete gay | non vi affitto casa Marco e Giorgio raccontano la loro

huffingtonpost

(Di domenica 20 maggio 2018) Alla fine, l'appartamento da prendere inlo hanno trovato. "Lain questione è ben più grande di quella vista precedentemente, siamo in mezzo alla natura, i proprietari disponibilissimi e sorridenti", hanno scritto in un post su Facebook corredato da una foto che li mostra sorridenti col pollice alzato in segno di vittoria. Prima di arrivare al lieto fine, però,Biasetti eColpani hanno vissuto un'esperienza amara, di quelle in cui mai avrebbero pensato di imbattersi., musicista di quasi quarantuno anni, è mantovano, bergamasco, che di anni ne ha trenta e lavora come ballerino e insegnante di danza, vivono nella zona del lago di Garda e avevano trovato una"perfetta per le nostre esigenze" a Camalavicina, frazione di Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. Ma non gliel'hanno affittata, "perché non ...