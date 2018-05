Si tuffa nel canale | 17enne gravissimo Trascinato dalla corrente per 2 chilometri

Studentesse si tuffano in mare e rischiano di affogare : il salvataggio nelle acque agitate : Si erano tuffate in acqua per farsi un bagno, nonostante le temperature non proprio miti e il mare agitato e hanno rischiato di affogare. Due Studentesse straniere sono state soccorse in mare dai ...

Il cane cade in acqua - si tuffa per salvarlo ma muore affogato : tragedia nel mondo del motocross : L'ex pilota di motocross è morto per salvare il proprio cane, caduto in acqua dall'imbarcazione da diporto che Geboers possedeva nella tenuta di Miramar Una notizie terribile scuote il mondo del ...

Novara - si tuffa nel torrente e annega : morto 24enne

Venezia - si tuffarono nel bacino di San Marco per infastidire le grandi navi : Tribunale cancella multe ad attivisti : Ventisei attivisti No-grandi navi avrebbero dovuto pagare oltre 50mila euro, complessivamente, per essersi tuffati nel bacino di San Marco a Venezia nel corso di una manifestazione che nel 2013 aveva temporaneamente bloccato i bestioni del mare che transitano proprio di fronte a Palazzo Ducale. Cinque anni dopo il Tribunale ha cancellato le multe della Capitaneria di Porto, accogliendo il ricorso dei nuotatori che avevano messo in scena una ...

Idi di maggio - l'antico borgo si rituffa nel Medioevo : Presentati i personaggi: Console è Maurizio Lovarini, affiancato da donna Monica; Castellano di Rivarolo Francesco Vessella

Foligno - si tuffa per scommessa nel Topino ma non sa nuotare : paura per un adolescente : Un gioco pericoloso che poteva portare a spiacevoli conseguenze. E' grazie alla freddezza di una passante e al successivo intervento dei vigili del fuoco se a Foligno un tuffo nel Topino non si è ...

Arredo : per la bella stagione tuffati nel blu In tutte le sfumature il blu diventa protagonista insieme alla voglia di caldo e di estate.

Roma-Barcellona - Pallotta si tuffa nella fontana di piazza del Popolo e si scusa al telefono con la Raggi : 'Pagherò la multa' : Dopo l'episodio del bagno nella fontana di piazza del Popolo, ieri sera per i festeggiamenti della vittoria della Roma con il Barcellona, il presidente della AS Roma James Pallotta si è sentito con la ...

Roma-Barcellona - il presidente James Pallotta si tuffa nella fontana di Piazza del Popolo : Notte di festeggiamenti a Roma per l'"impresa" dei giallorossi allo stadio Olimpico, con momenti di esaltazione collettiva e bagni nelle fontane. Lo stesso presidente della Roma James Pallotta ha festeggiato insieme ai tifosi immergendosi a Piazza del Popolo.Su Facebook è un tripudio di commenti di romanisti 'vip'. Tra i più entusiasti l'attore Carlo Verdone. "È un sogno. Non ce credevo, che serata! Me stà a ...

Vale la pena di tuffarsi in una di queste 19 isole della Grecia almeno una volta nella vita (secondo il Telegraph) : Non è facile orientarsi nell'immensa costellazione di isole greche: c'è quella che rapisce per i colori vivaci e la natura incontaminata, quella che attrae per l'acqua cristallina, quella che offre la possibilità di vivere lentamente, proprio come la gente del luogo. Il Telegraph ha stilato una lista delle 19 migliori isole della Grecia: luoghi pennellati di bianco e di blu, adatti a tutti i gusti, in cui Vale la pena ...