Serie B | Playoff 2018 | tabellone e calendario completo Date | programma | orari e tv delle

Playoff NBA - a Cleveland è un massacro : Boston bastonata e Serie riaperta dai “nuovi” Cavs : Playoff NBA, Boston non è scesa in campo in gara-3, totalmente in mano a Cleveland: una versione dei Cavs che tende a coinvolgere tutti gli uomini Playoff NBA, quei pochi che pensavano fosse una serie ormai indirizzata, dovranno decisamente ricredersi. Il King e la sua truppa non si battono, nè si abbattono così facilmente. La reazione dei Cavs è dunque arrivata puntuale, alla prima gara casalinga della serie. Una sonora batosta inflitta nella ...

Playoff Serie B 2018 : tabellone - date - accoppiamenti e dove vederli Video : La prossima settimana inizieranno ufficialmente i play off di Serie B 2018 con le prime partite del turno preliminare. Sara' poi tempo delle due semifinali e della finale. A re, il tabellone, con gli accoppiamenti previsti per i primi due turni, le date e le informazioni su dove vedere in tv la post season del campionato cadetto. Parteciperanno ai play off Frosinone, Palermo, Venezia, Bari, Cittadella e Perugia, vale a dire le squadre che si ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Trento supera Avellino anche in gara-4 e vola in semifinale : La Dolomiti Energia Trentino ha completato il lotto delle semifinaliste dei Playoff di Serie A. Avellino ha dovuto arrendersi anche in gara-4, subendo così una cocente eliminazione. La vittoria di stasera è stata netta, merito di un grande Shavon Shields (17 punti, 11 rimbalzi e 4 assist), ben sorretto da un ottimo Diego Flaccadori (17 punti con 5/8 da 3). La grande gara dei padroni di casa è iniziata sin dalla palla a due, quando i trentini ...

Serie B - playoff mondiali : Inzaghi sfida l'amico Nesta - anche Grosso in cors - A - : Sono i play off di B, sembrano una rimpatriata di ex glorie azzurre che oggi siedono in panchina. In ballo tre Campioni del Mondo . Pippo Inzaghi , Venezia, se la giocherà contro Alessandro Nesta , Perugia, , poi c'è Fabio Grosso , Bari, che dovrà vedersela contro l'intruso, sia detto con rispetto, Roberto Venturato , ...

Frosinone - beffa playoff Serie B come un anno fa : ora Longo dovrà superarsi : Inconsolabili. Perché se a un anno esatto di distanza vivi la stessa delusione, non riesci a fartene una ragione. Matteo Ciofani piangeva, suo fratello Daniel provava in ogni modo a spronarlo. ...

Promossi in Serie A Empoli - Parma/ Playoff : Frosinone - Palermo - Perugia-Venezia - Bari-Cittadella : A una sola giornata dal termine del campionato di Serie B ci sono tre squadre che vanno a caccia della promozione immediata: Frosinone, Parma e Palermo vogilono seguire l'Empoli(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 23:26:00 GMT)

Playoff e playout Serie B : ecco partite - date ed orari : Playoff e playout Serie B, ecco partita, date ed orari – Risultati clamorosi nel campionato di Serie B e verdetti a sorpresa. Beffa per il Frosinone che prima va sotto contro il Foggia con Mazzeo poi ribalta tutto con Parigini ed un autogol ma nel finale pareggio di Floriano che condanna il Frosinone. Fa festa il Parma che vola nel campionato di Serie A, successo sul campo dello Spezia con Ceravolo e Ciciretti, delirio al termine della ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Venezia è in semifinale - Trento va sul 2-1 con Avellino : Dopo Milano e Brescia, anche la Reyer Venezia stacca il biglietto per le semifinali dei Playoff di Serie A dopo aver chiuso sul 3-0 la Serie contro la Vanoli Cremona. Continua invece il quarto di finale tra Trento ed Avellino, con la Dolomiti che va sul 2-1 dopo il successo di questo sera. Tutto facile per i campioni in carica di Venezia. La Reyer domina contro Cremona, imponendosi per 99-72 in casa della Vanoli, qualificandosi in questo modo ...

Quarti Playoff Serie A2 Old Wild West - Tutto sulle gare 3 del venerdì : Playoff Serie A2 OLD Wild West 2018 Gara 3 Quarti di Finale - venerdì 18 maggio CALENDARIO venerdì 18 maggio si apre il programma delle gare 3 dei Quarti di finale Playoff di Serie A2 Old Wild West: ...

Playoff NBA - Houston pareggia i conti contro gli Warriors : 1-1 - Serie da favola! [VIDEO] : Playoff NBA, Houston e Golden State si trovano in perfetta parità dopo gara-2 dominata dai Rockets grazie ai cosiddetti ‘gregari’ Playoff NBA, ci si aspettava una serie spettacolare tra Houston e Golden State ed al momento le due squadre non hanno deluso le aspettative. Anche gara-2 è andata in archivio, vinta stavolta dai Rockets che dunque hanno pareggiato i conti portandosi sull’1-1. La reazione di Houston alla sconfitta ...