Serie A | le partite dell’ultima giornata

Le partite dell’ultima giornata di Serie A : Oggi pomeriggio la Juventus festeggia lo Scudetto in casa contro l'Hellas Verona già retrocesso: domani si giocano tutte le altre The post Le partite dell’ultima giornata di Serie A appeared first on Il Post.

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse per le partite della 38^ giornata : Pronostici Serie A: Quote e scommesse per le partite programmate in questo fine settimana del 19-20 maggio e valide nella 38^ giornata, l'ultima del primo campionato italiano.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 05:31:00 GMT)

Playoff e playout Serie B : ecco partite - date ed orari : Playoff e playout Serie B, ecco partita, date ed orari – Risultati clamorosi nel campionato di Serie B e verdetti a sorpresa. Beffa per il Frosinone che prima va sotto contro il Foggia con Mazzeo poi ribalta tutto con Parigini ed un autogol ma nel finale pareggio di Floriano che condanna il Frosinone. Fa festa il Parma che vola nel campionato di Serie A, successo sul campo dello Spezia con Ceravolo e Ciciretti, delirio al termine della ...

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (42^ giornata) : Risultati Serie B, Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite in programma oggi venerdì 18 maggio. Si gioca la 42^ giornata, ultima della cadetteria(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 09:00:00 GMT)

Pronostici Serie B/ Quote e scommesse per le partite della 42giornata : Pronostici Serie B: Quote e scommesse per le partite in programma oggi venerdi 18 maggio e valide nella 42e ultima giornata della cadetteria.

Probabili formazioni Serie B/ Mosse - dubbi e scelte degli allenatori per le partite della 42^ giornata : Probabili formazioni Serie B: le Mosse, gli assenti e i ballottaggi degli allenatori in vista della 42^ giornata, l'ultima del campionato cadetto 2017-2018.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 07:14:00 GMT)

Pronostici Serie B/ Quote e scommesse per le partite della 42^ giornata : Pronostici Serie B: Quote e scommesse per le partite in programma oggi venerdi 18 maggio e valide nella 42^ e ultima giornata della cadetteria 2017-2018.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 06:26:00 GMT)

Risultati Serie C/ Playoff 2^ turno : diretta gol livescore delle partite (martedì 15 maggio) : Risultati Serie C Playoff 2^ turno: diretta gol livescore delle partite di oggi, martedì 15 maggio. Si gioca ancora in gara secca, chi perde va a casa(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 08:00:00 GMT)

Prossimo turno Serie A - 38^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (19-20 maggio) : La 38ma ed ultima giornata della Serie A di calcio ha un palinsesto ancora in divenire: tutto dipenderà dalla possibilità che la Juventus questa sera divenga o meno campione d’Italia: l’ultima sfida col Verona, già retrocesso, al momento è fissata per domenica 20 maggio alle ore 18.00, in contemporanea con il Napoli, ma qualora questa sera i bianconeri dovessero festeggiare il tricolore, allora la gara sarebbe anticipata a sabato 19 ...

Serie A : le partite della 37ª giornata : Dopo la sconfitta di ieri dell'Inter, oggi la Lazio può chiudere la lotta per la Champions League The post Serie A: le partite della 37ª giornata appeared first on Il Post.

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score delle partite (37^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che domenica 13 maggio chiudono la 37^ giornata. La Juventus cerca di vincere lo scudetto questa sera(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 07:30:00 GMT)

Le partite della 37ª giornata di Serie A : L'Inter ha perso in casa contro il Sassuolo, in uno dei due anticipi della penultima giornata di campionato The post Le partite della 37ª giornata di Serie A appeared first on Il Post.

Le partite della 37ª giornata di Serie A : Lo scudetto è già praticamente della Juventus, ma ci sono ancora tre squadre a giocarsi un posto in Champions e cinque a cercare la salvezza The post Le partite della 37ª giornata di Serie A appeared first on Il Post.

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse per le partite della 37^ giornata : Pronostici Serie A: Quote e scommesse per le partite del primo campionato, previste per la 37^ giornata. Occhi puntati sull'anticipo Inter-Sassuolo di questo sabato.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 09:02:00 GMT)