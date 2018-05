Serie A | Lazio-Inter 2-3 | i nerazzurri tornano in Champions League! Icardi e Vecino

Serie A : Inter batte Lazio e va in Champions - Crotone in B : È l'Inter a strappare la qualificazione in Champions League al termine di una rocambolesca gara con la Lazio. All'Olimpico i nerazzurri vincono 3-2 rimontando nel finale. I biancocelesti avevano la gara in tasca: in vantaggio al 9' con Marusic, hanno subito il pareggio di D'Ambrosio al 21', ma hanno chiuso il primo tempo sul 2-1 grazie al vantaggio di Anderson al 41'. Nella ripresa Icardi pareggia al 79' ...

LIVE Lazio-Inter - Serie A in DIRETTA : 2-1 - Felipe piazza il raddoppio! Biancocelesti verso la Champions League : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lazio-Inter, match valido per la 38^ giornata della Serie A 2018. All’Olimpico di Roma andrà in scena quello che è a tutti gli effetti uno spareggio per la qualificazione alla prossima Champions League: i nerazzurri sono obbligati a vincere in trasferta per agganciare gli avversari e sopravanzarli in virtù degli scontri diretti, ai padroni di casa basta un pareggio per tornare nell’Europa ...

Serie A - Verso Lazio-Inter - sfida per l'Europa dei grandi : I ragazzi sanno bene quanto sia importante domani per il prestigio e per l'economia del club. Dovremo fare la partita giusta e sbagliare nulla perché affrontiamo una grandissima squadra. De Vrij? Se ...

Probabili Formazioni Lazio-Inter - Serie A - 20-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Lazio-Inter, 38° Giornata Serie A, 20 Maggio 2018: Simone Inzaghi esclude De Vrij dalla formazione, rilancia Immobile. Spalletti ha solo il problema di Gagliardini, sostituito da Vecino. Lazio-Inter, una partita da dentro o fuori, una finale in tutto per tutto. I due allenatori si giocano la stagione in un finale da brividi. Lazio che ha a disposizione due risultati su tre, essendo a 72 punti in classifica, ...

Serie A : Lazio-Inter - sfide da brividi - LIVE : Uno spareggio spietato, una stagione nella roulette russa di 90'. E Lazio e Inter ci arrivano male: Crotone e Sassuolo hanno messo a fuoco il braccino corto e la stanchezza delle due avversarie che si ...