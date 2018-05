Serie A | i risultati dell’ultima giornata

Serie A - 38^ giornata : risultati e classifica. Milan e Atalanta in Europa League - Crotone retrocesso in Serie B : Il Crotone è l’ultima squadra retrocessa in Serie B, Milan direttamente ai gironi di Europa League, Atalanta ai preliminari della seconda competizione continentale per importanza. Sono questi i verdetti del pomeriggio della 38^ giornata di Serie A. L’ultimo turno di campionato, in attesa di Lazio-Inter (decisiva per l’ultimo posto in Champions League) e Sassuolo-Roma, ha delineato il quadro. I calabresi, dopo la rocambolesca ...

Risultati Serie A - classifica e verdetti : il Crotone retrocede ma a testa altissima - spettacolo Milan contro la Fiorentina [FOTO] : 1/34 Alessandro Tocco/LaPresse ...

Risultati Serie D - emozioni per playoff e playout - la Vibonese scatenata : Risultati Serie D, emozioni per playoff e playout – Si sono giocate le gare dei playoff e dei playout ma anche quelle per la poule scudetto, in particolar modo non si ferma la corsa della Vibonese che dopo la promozione in Serie C continua a vincere, asfaltato il Potenza con un netto 4-0. Risultati PUOLE SCUDETTO Vibonese-Potenza 4-0 Virtus Verona-Gozzano 0-2 Vis Pesaro-Rimini 1-2 Risultati PLAY OFF Cavese-Taranto 3-1 Como Chieri 3-2 ...

Diretta gol Serie A : i risultati in tempo reale : L'ultima giornata di campionato, la 38 deve ancora decidere sia la questione legata alla corsa all'ultimo posto in Champions League che quella relativa all'ultima retrocessione. Nelle partite delle 18 ...

