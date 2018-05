Serie A | 38^ giornata | tutte le pagelle FOTO

Serie A - 38^ giornata : risultati e classifica. Milan e Atalanta in Europa League - Crotone retrocesso in Serie B : Il Crotone è l’ultima squadra retrocessa in Serie B, Milan direttamente ai gironi di Europa League, Atalanta ai preliminari della seconda competizione continentale per importanza. Sono questi i verdetti del pomeriggio della 38^ giornata di Serie A. L’ultimo turno di campionato, in attesa di Lazio-Inter (decisiva per l’ultimo posto in Champions League) e Sassuolo-Roma, ha delineato il quadro. I calabresi, dopo la rocambolesca ...

Risultati Serie A - 38^ giornata LIVE : brividi salvezza : Risultati Serie A, 38^ giornata LIVE: brividi salvezza – Dopo i successi di Juventus e Torino contro Verona e Genoa continua il programma della 38^ giornata. Scontro fondamentale per la Champions League quello tra Lazio ed Inter, due Risultati su tre per i biancocelesti, Spalletti invece deve vincere per ottenere il pass, il Crotone si gioca la salvezza nella difficile trasferta contro il Napoli, anche un successo potrebbe non bastare per ...

Pagelle/ Milan Fiorentina : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 38^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Milan Fiorentina: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Giuseppe Meazza ed è stata valida per la 38^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 18:58:00 GMT)

Probabili formazioni / Sassuolo Roma : quote e novità live. Occhio a Pellegrini! (Serie A 38^ giornata) : Probabili formazioni Sassuolo Roma: le quote e le novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nell'ultima giornata di Serie A. Sarà turnover da parte di entrambe(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 17:39:00 GMT)

Serie A - 38^ giornata : tutte le formazioni ufficiali : Serie A, 38^ giornata: tutte le formazioni ufficiali – Si gioca l’ultima giornata del campionato di Serie A, continua il programma dopo i successi di Juventus e Torino contro Verona e Genoa, adesso altre partite molto importanti soprattutto per la salvezza, ecco tutte le formazioni ufficiali. Milan-Fiorentina Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Calhanoglu; Cutrone, ...

PRONOSTICI Serie A / Quote e scommesse - 38^ giornata : il Milan per evitare i preliminari di Europa League : PRONOSTICI SERIE A: Quote e scommesse per le partite programmate in questo fine settimana e valide nella 38^ giornata. Occhio alla sfide per la prossima stagione in Europa.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:51:00 GMT)

Probabili formazioni/ Lazio Inter : novità live - quote. Il duello tra numeri 1 (Serie A 38^ giornata) : Probabili formazioni Lazio Inter: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Nello spareggio per la Champions League il futuro nerazzurro De Vrij starà fuori(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 13:47:00 GMT)

Probabili formazioni/ Napoli Crotone : quote - le novità live (Serie A 38^ giornata) : Probabili formazioni Napoli Crotone: quote e novità live su moduli e titolari. Le mosse, le scelte di Sarri e Zenga per la partita di Serie A, 38^ giornata(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 08:05:00 GMT)

Probabili formazioni/ Sassuolo Roma : quote - le novità live (Serie A 38^ giornata) : Probabili formazioni Sassuolo Roma: le quote e le novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nell'ultima giornata di Serie A. Sarà turnover da parte di entrambe(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 07:27:00 GMT)

Probabili formazioni/ Lazio Inter : quote - le novità live (Serie A 38^ giornata) : Probabili formazioni Lazio Inter: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Nello spareggio per la Champions League il futuro nerazzurro De Vrij starà fuori(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 07:17:00 GMT)

Probabili formazioni Serie A/ Mosse - dubbi e scelte degli allenatori per la 38^ giornata : Probabili formazioni Serie A: le Mosse degli allenatori e gli assenti annunciati in vista delle partite per la 38^ giornata, l'ultima del primo campionato italiano.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 06:21:00 GMT)

Probabili formazioni/ Milan Fiorentina : quote - le ultime novità live (Serie A 38^ giornata) : Probabili formazioni Milan Fiorentina: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. I rossoneri hanno Montolivo e Borini squalificati, i viola sono senza Veretout(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 05:38:00 GMT)

Video/ Juventus Verona (2-1) : highlights e gol della partita (Serie A 38^ giornata) : Video Juventus Verona (2-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 38^ giornata che è stata disputata all'Allianz Stadium (sabato 19 maggio).(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 03:01:00 GMT)